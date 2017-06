Ön Istent játszik?! Úgy gondolja, hogy joga van ítélkezni emberek és intézmények felett? – szegezi nekem a kérdést egy Csongrádon föladott névtelen levél feladója. Rosszallta, hogy megírtam a Nagyboldogasszony Katolikus Iskoláról, hat év alatt kétszáz fővel csökkent az oda járó gyerekek száma. Írtam két elbocsátott tanárnőről, akik munkaügyi pert nyertek az iskolával szemben. A bíróság szerint így nem lett volna szabad elküldeni őket. Mindkét pedagógus panaszkodott volt főnökük vezetési stílusára, ami szerintük meghatározza az iskola légkörét. Erről szerettem volna megkérdezni az igazgatónőt is, de az iskola fönntartója nem engedte meg neki, hogy nyilatkozzon. A püspökségtől azt az üzenetet kaptam a kérdéseimre, hogy a válaszadás „jelenleg nem aktuális". Tudomásul vettem, és azt írtam, amit másoktól, máshonnan megtudtam. Nem ítélkeztem. A névtelen levél írója azonban egyoldalúnak találta a cikkem, mindkét tanárnőről mond rosszakat, felsorolja az igazgatónő érdemeit, és közli: szerencsém, hogy az egyházmegyénél még nem telt be a pohár.



Ez a levél ugyanúgy megérintett, mint az elbocsátott, hívő katolikus tanárnők esete. A kérdés az ő esetükben az volt: kiállhat-e az ember ilyen helyzetben az igazáért, vagy inkább hallgasson, ne keltse rossz hírét a közösségének? Ez a kétely – amelyet más, szintén keresztény gyökerű országokban tán nem is ismernek – nálunk olyan biztos, erős szikla, amelyre építeni lehet. Építenek is rá. Benne él ebben az építményben az a forrásom, akinek szintén volt problémája az iskolában, de végül félt a nyilvánosság elé állni. És az a levélíró is, akinek semmi félnivalója, mégis láthatatlan akart maradni, mert így erősebbnek látszik.



Azt nem mondom, hogy ezt az építményt le kellene bontani, ez minálunk lehetetlen. De az látnivaló, hogy van élet rajta kívül is.