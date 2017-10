Ítélet helyett

A botrány első hullámait Amerikában láttuk fodrozódni, de nem kellett sokáig várni: ahogyan az lenni szokott, már nálunk is tombol a vihar. Aki nem különösebben járatos a színház vagy a film világában, az is tudja, hogy mit jelent a szereposztó dívány. Nincs az a jóérzésű ember, aki azt mondaná, rendben van az, ha valaki a hatalmával visszaélve kényét-kedvét tölti azon, aki neki kiszolgáltatott helyzetben van. Miközben az évszázados gyakorlat ellen most ismert művésznők sora áll ki, csendben azt is érdemes megjegyezni: ez a fajta tisztességtelen magatartás nem feltétlenül a szexről szól, és elszenvedői sem kizárólag hölgyek.



Magyarországon egy, utóbb nevén is nevezett, amúgy kitűnő rendezőt vádolt meg egy színésznő azzal, hogy pályája elején molesztálta őt. A férfi állítja, amit ellene felhoztak, nem több, mint rágalom. Jogi ellenlépésekre készül, az ügyben tehát bíróság tesz majd igazat. Ez azonban csak az érem egyik oldala. Érdemes elgondolkozni a hasonló sztorik kapcsán arról is, életszerű-e, hogy sok év elteltével, amikor már tulajdonképpen semmi nem múlik a dolgon, tenne-e valaki puszta rosszindulatból egy köztiszteletben álló kollégáról ilyen súlyos állítást? De azon is, hogy a bíróság majdani verdiktje ilyenkor tulajdonképpen mindegy: az, hogy valakit a nagy nyilvánosság előtt vádolnak ilyesmivel, függetlenül annak igazságtartalmától, már maga az ítélet.