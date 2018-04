Május elseje. Itt van. A tavasz, az újjászületés és a munka ünnepe. A negyvenes-ötvenes korosztály főkét az utóbbi okán ismeri. A majális, a május elsejei események családi programok voltak, ha nem is ingyensörrel, de olcsóval és virslivel.



Ez ma sincs másképp. A legtöbb településen – a megyében Szegeden, Vásárhelyen, Csongrádon, Szentesen és Makón biztos – holnap rendeznek május elsejei összejövetelt, ahol, aki akarja, jól érezheti magát. Kikapcsolódunk, eszünk, iszunk, a gyerekek játszhatnak, kellemes napsütésben telik a nap.



Nosztalgiázunk, és biztos vagyok benne – a már említett korosztálynak – eszébe jutnak a dalok, melyeket énekeltünk a felvonulások alkalmával, mikor cégek, vállalatok, téeszek, állami gazdaságok feldíszített kocsikkal, jelszavakkal vonulva ünnepelték a munkásosztály, a parasztság ünnepét. Integettek, integettünk a tribünön helyet foglaló – szintén integető – elöljáróknak, pártvezetőknek. Tegyük hozzá: a felvonuláson való részvétel kötelező, legjobb esetben ajánlott volt. De az is igaz, akik nem mentek el, azokkal szemben általában semmilyen retorziót nem alkalmaztak. Úgy emlékszem – iskolai és téeszes felvonuláson is részt vettem –, mindenki boldog, mosolygós volt a menetben.



És énekeltük: „Itt van május elseje, Énekszó és tánc köszöntse! Zeng és dalol az élet, Szállj csak, zeneszó, ének, Ébresszed a magyar népet!" Azóta ez megtörtént. De május 1. továbbra is a munka ünnepe. Piros betűsként, munkaszüneti napként a naptárban.



Akadnak, akik nem ünnepelhetnek. Nincs munkájuk. Nekik az egész esztendő munkaszüneti nap. Abban bízom, előbb-utóbb mindenki önfeledten énekelheti az idézett dalt. Akár már holnap.