Ittas vezetés

Ez tényleg történelmi pillanat? Élő videóbejátszásban tudósított az egyik újság az interneten arról, ahogy Demcsák Zsuzsa megérkezett az ATV székházához. Hófehér Audival jött, nem ő vezetett. Naná – írta az újság, hisz ittas vezetésért nemrég elvették a jogosítványát. Péntek óta jó néhány lapban elmagyarázták, mi történt a műsorvezetővel. Hírportál elemezte a Szanyi Tiborral készített interjúja kínos pillanatait, azt, hogyan pislogott. Megírták, hogy előző éjjel szórakozni volt. Hír lett abból, hogy fáradtsággal magyarázta a történteket. Most abból, hogy otthagyta a csatornát.



A bajai halászléfőző fesztiválról vidáman bejelentkező köztévés (férfi) riporter ügye mintha nem kapott volna ekkora kollegiális figyelmet. Ez is érdekes – és az is, hogy arról alig lehet olvasni, miképpen kerülhet képernyőre egy műsorvezető, aki nincs munkaképes állapotban. Ha ezután egyre többet fogunk egymásról írni, beszélni – undokságból, politikusi noszogatásra vagy üzleti alapú konkurenciaharc miatt –, akkor most már szívesen olvasnék arról is, hogy mi a fene történik az utóbbi hónapokban az ATV-nél. Érdekel továbbá, hogyan változott a nézőköre a Hír TV-nek, és mit gondol az olvasótábora a Magyar Nemzetnek, amióta a kollégák mindkét helyen szemlátomást nagyobb szabadságban dolgoznak.



Napirendre tértünk afölött, hogy a magyar sajtószabadság egyik őrangyala Simicska Lajos? Mit gondolunk arról, hogy a rendszerváltáskor az MSZP által külföldieknek eladott, még mindig milliós olvasótáborhoz eljutó megyei lapok kivétel nélkül a kormánypárttal jó barátságban álló tulajdonosokhoz kerülnek? Mit szólunk ahhoz, hogy a hírt közvetítő, közszereplőt ellenőrző és olykor véleményt is megfogalmazó újságírói hármas szerepből a mostani hatalom csak az első funkciót ismeri el? Vajon mennyiben vagyunk felelősek azért, hogy ez így alakult?



Szóval tényleg itt az idő, hogy egymásról, magunkról beszéljünk, józanul.