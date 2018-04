Stratégia, tapasztalat és szerencse – művelői szerint ezek kellenek az ultihoz. Éppúgy, mint bármilyen más szellemi sporthoz, mondjuk a sakkhoz – vagy mondjuk magához az élethez. Jómagam, bevallom, nem tudok ultizni, csak néhány egyszerűbb kártyajátékhoz volt szerencsém életem során, de visszagondolva egyáltalán nem volt elpazarolt idő az, amit ilyesmivel töltöttem. Pláne így gondolhatják azok, akik a lapokat versenyszerűen forgatják, veszítenek és nyernek, mindezt szenvedélyüknek, az életük fontos részének tekintik.



A kártya sok mindenre megtanít: rossz lappal is lehet jó eredményt elérni, és a jó is könnyen elbukható – mondja a megye legjobb ultijátékosainak egyike. Ebben, ha egy kicsit belegondolunk, bölcsesség is van. Soha nem szabad feladni semmit, még a legreménytelenebb pillanatban sem, mert ha az emberben van kitartás, a szerencse megfordulhat – ezt üzenik nekünk a színes kártyalapok.



Van-e jövője az ultinak, meg a többi hasonló szellemi párbajnak ma, amikor a digitalizáció mindent elsöpör? Kártyázni lehet a számítógéppel is, de közben egy jót beszélgetni, esetleg barátra lelni már nem. Talán ez az ulti legnagyobb titka – és ez mostani reneszánszának magyarázata is. A világ évről évre hidegebb, gépiesebb, kiszámíthatóbb, és talán épp ez az, ami miatt egyre többen érzik úgy, jó leülni valakivel egy asztalhoz, és valami olyat csinálni, ami igazán emberi: játszani egyet.