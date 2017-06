Jó étvágyat!

Bár edzettnek hiszem magam, azért időről időre meg tud lepni a kormány cinizmusának gátlástalansága. Az elmúlt héten többek között azon lelkendezett a propagandasajtó, hogy egyre jobb a magyar gyerekeknek, hiszen 2010 óta ötször annyi bölcsődés és az óvodások nyolcvan százaléka ehet ingyen az intézményekben. Hát, köszi, Viktor!



Mivel a kedvezményre jogosító jövedelemhatárok nem változtak, mindez úgy fordítható magyarra, hogy egyre több az olyan család, amelyik annyira kevés pénzből él, hogy jogosult az ingyenes étkezésre. Ez tényleg óriási siker, Magyarország láthatóan erősödik.



A szünidei étkeztetés névre átkeresztelt nyári szociális étkeztetést pedig kötelező feladatként az amúgy is kivéreztetett önkormányzatok nyakába varrták. Azzal, hogy csak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ebédjére adnak résztámogatást – a tágabb körnek számító rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek már nem jár. Azaz nemcsak fejenként kevesebb mint negyvenezer forintból kell élnie a családnak, de a legfeljebb nyolc általánost végzett apának vagy anyának munkanélkülinek is kell lennie, és/vagy „elégtelen" lakókörnyezetben is kell élniük. Ezek után talán nem kérkedni kellene vele, hogy jelenleg majd 500 ezer gyerek eszik ingyen az oktatási intézményekben, hanem elsüllyedni szégyenükben. Ugyanis ez tökéletes látlelete a magyar társadalom elszegényedésének, amelyért nagyrészt ők a felelősek.



A nagyobb települések egy része úgy oldja meg a rászoruló gyerekek ingyenebédjét, hogy maguk igyekeznek kifizetni azt, míg mások a helyi vállalkozások „adományaiból" fedezik a költségeket. Gyanítom viszont, hogy a legtöbb önkormányzat nem áll úgy anyagilag, hogy megengedhesse a szociális érzék luxusát: ott azok a gyerekek esznek ingyen, akiknek az ebédjét az állam legalább részben kifizeti.