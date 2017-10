Jobban teljesíteni

A Szegedi Tudományegyetem rektora a város második, az SZTE első elektromosautó-töltőállomásának avatóján azt találta mondani, hogy villanyautó-szkeptikus. Szerinte a politikusok már akkor hangosan dolgoztak az ügyön, amikor még a mérnököknek kellett volna.



Ésszel kell ezt csinálni: ha az egyik napról a másikra átállnánk, az környezeti katasztrófához vezetne a megnövekedett áramigény miatt. És nem mindegy, hol, milyen környezetterheléssel állítjuk azt elő.



Amikor a múlt héten azt kérdeztem a Toyota közép-európai első emberétől, hogy a környezetkímélő hibridautózásban úttörő és hosszú évek óta a taxifronton is bizonyító márka miért nincs ott a villanyautózás élvonalában, meglepő választ kaptam.



A hágai autómúzeumban áll egy 1914-es gyártású elektromos autó, aminek 160 kilométeres a hatótávolsága 8 óra töltés után. Szerinte alig vagyunk előrébb ezen a területen, mint egy évszázada.



„Ezt támasztja alá a hatótáv is, amely tisztán elektromos üzemben legjobb esetben sem több 160 kilométernél." Ezt tavaly év végén írta az egyik a autós portál tesztje az egyik német luxusmárka villanyautójáról.



Egy helyben járunk száz éve? Pedig igény lenne rá: a Tesla széles vásárlóközönség számára is elérhető árú modelljére annyi a megrendelés, hogy azt 2018 vége előtt nemigen tudja teljesíteni.



A dízelbotrány kitörése után is hamarabb szólaltak meg a politikusok, mint a mérnökök, bár tény, az utóbbiak kezdték az ügyeskedést.



Nemrég attól volt hangos a sajtó, hogy drasztikus lépésre szánta el magát a világ négy fővárosa, Párizs, Mexikóváros, Madrid és Athén, ahová 2025-től nem hajthatnak be dízelüzemű járművek.



A tervek szerint Norvégia és Hollandia is ezzel a határidővel tiltja meg a nem villanymotoros új autók forgalmazását, ami még bátrabb célkitűzés. Most már csak az akkumulátoroknak kellene hallgatniuk a politikusokra, és jobban teljesíteniük.