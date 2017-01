Még ősszel ígérte meg az adóügyekért felelős Tállai András, hogy az emberarcú NAV revizorai ezután a tisztességes adózók vegzálása helyett a valódi csalókra koncentrálnak majd. A komoly szemléletváltásnak mostanában érnek be az első gyümölcsei.



Tegnap jött például az a hír, hogy keményen rajtaütöttek egy olyan egyesületen, amely alattomosan bemutatott egy muzeális játékgépet, amelyet aztán ingyen ki lehetett próbálni egy klubban. Százezres büntetést szabtak ki rájuk, mert típusengedély nélkül üzemeltették a gépet. Amibe a kekeckedők szerint amúgy pénzt sem lehet bedobni, így bevételt sem hozott. A szervezett játékgépbűnözésre súlyos csapást mérő leleplezés ellenpéldája a tisztességes adóalany, Andy Vajna. Az ő kaszinóiban még online kasszát sem kell használni, hiszen olyan megbízható, rendes ember, mint a Mikulás. Felesége is nyilván ezért ment hozzá.



A szakmai hozzáértéséről ismert államtitkár nemrégiben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy amikor az újságírók megkérdezték, kiderült, hogy fogalma nincs róla, az államnak miért kerül tizenötezer forintjába a nyugdíjasok tízezer forintos karácsonyi Erzsébet-utalványa. Szerinte ez azért van, mert a kormány többet ad, ha úgy akarja. Csak az adóra nem gondolt. Végül is ezt a területet felügyeli, miért gondolt volna pont erre? Na de sebaj. Ahogy Virág elvtárs mondta a minden feladatra alkalmatlan Pelikánnak: menet közben kell a tapasztalatot megszerezni.



Aztán jött az a sajtótájékoztató, amikor egy szemtelen riporter többször is megkérdezte, miből fizetik majd az egykori polgármesternek kedves mezőkövesdi sportszálló megnövekedett költségeit. Azért ez már sok volt ennek a béketűrő embernek is, és kivetette a riporter kezéből a mikrofont. Ha nincs kérdés, nincs probléma.



Na most ez a jóember jelentette be még tavaly, hogy idén ők készítik el az szja-bevallásokat, nekünk már nem kell vele molyolni. Hát köszi, inkább ne.