Múlt héten végleg leállt az Egységes Tanulmányi Rendszer – a híres-hírhedt ETR – Szegeden. Az egyetem Neptunra váltott. Jól emlékszem még a napra, amikor a gólyák között ülve én is az ETR működését tanulmányoztam. Akkor még más irányból fújtak a szelek. A digitális rendszer a korábbi, sorban állásos órafelvétel helyett előremutató és modern lehetőségnek tűnt. Akkor még naivan azt hittem, előbb-utóbb minden tekintetben felzárkózunk a nyugati egyetemekhez.



Néhány évvel később volt szerencsém Brüsszelben tanulni. Láttam a különbségeket: ég és föld. Nem okosabbak, nem tehetségesebbek a belga fiatalok a magyaroknál, de sok szempontból könnyebb dolguk van. Ugyan az is igaz, nem kell harcolniuk azért, hogy tanulhassanak. Senki nem akarja elvenni tőlük a jövőt. Nem kell élőlánccal védeniük az egyetemüket, a tudás ugyanis nem a veszély szinonimája, hanem a haladásé. A lex CEU keddi elfogadása óta, ha szétnézek a Facebookon, minden második bejegyzés „a CEU mellett állok" címkével kezdődik. Én is dühös vagyok. Nem először, de most nagyon, mert már nem az én jövőmmel szaroznak, valaki sokkal fontosabbtól veszik el a lehetőséget: a gyerekemtől. Azt hiszik, büntetlenül megfoszthatják attól, ami a sajátjuknak jár? Nem.



Ők, akik segítettek kinyitni az ajtót a világra, a győztesek pökhendi magabiztosságával hiszik, hogy most be is zárhatják azt. Csak megfeledkeznek róla, hogy közben felnőtt a generáció, a miénk, amelyiknek a szolgaság helyett a szabadság alapélményét adták. Egy generáció, melynek tagjai csak a történelemkönyvekből ismerik a fortélyos félelmet, és nem szeretnek visszaadni semmit, amit a sajátjuknak gondolnak. A jövőhöz való jog pedig ilyen.