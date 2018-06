Jogsi van?

Mivel szinte csak nekem nincs jogosítványom a szerkesztőségben, ezért pont itt az ideje annak, hogy én írjak egy pár sort arról, hogy milyen nehéz vagy éppen könnyű levizsgázni autóvezetésből. Azt azért el kell mondanom, hogy nagyapám egy ideig gépjárművezető-szakoktató volt (azt hiszem, így nevezik tudományosan a szakmát), mégsem éreztem különösebb vágyat arra, hogy levizsgázzak. Amúgy is szórakozott vagyok, és kocsmába is szeretek járni, így mindenkinek jobb, ha a 4-es villamossal megyek haza, nem pedig autóval, amit én vezetek. De visszatérve a jogosítványszerzéshez: Kovács kolléga írt cikket a minap arról, hogy Szegeden az átlagosnál több óra kell a sikeres vizsgához, ebből pedig többek között az következik, hogy itt szigorúbbak a feltételek, mint mondjuk Kiskunhalason. Ebben biztosan van is valami. De ami sokkal fontosabb kérdés, hogy mi a különbség a szegedi friss jogsis és egy olyan között, aki egy sokkal kisebb városban vizsgázik le. Hát, szerintem jó sok. Ugyanis gyalogolni is nehezebb egy nagyvárosban, mint egy kicsiben, a vezetésről nem is beszélve. Így fordulhat elő az Kovács kolléga szerint, hogy – és most kénytelen vagyok Kiskunhalasnál maradni – aki kistelepülésen vizsgázik, és nem elég vakmerő, egészen egyszerűen nem mer autóval útnak indulni Szegedre, Budapestről nem is beszélve. Egyszerűen nincs felkészülve villamosból, troliból, nem beszélve a nagy forgalomról és az időnként meglepően agresszív autósokból. És akkor most eljutottunk odáig, hogy nem is biztos, hogy a vizsgabiztosok a kekecebbek Szegeden, hanem egészen egyszerűen nehezebb a terep, mint a kisvárosokban. Viszont akkor adódik a kérdés, hogyan lehetne legalább nagyjából egyenlő feltételeket teremteni a vizsgázóknak. Én azt találtam ki, hogy minden tanulónak le kellene vezetnie egy pár órát legalább a saját megyeszékhelyén, de a legjobb lenne Budapesten, így bátran elindulhatna autóval oda, ahova csak menni szeretne.