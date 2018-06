Jól meggy nekünk

Idén kivételesen jó körülmények voltak a meggynek: óriási termés ígérkezik belőle. Ez jó hír, mert például a földi epernek még a dömpingben is olyan ára volt, hogy nem érte meg lekvárt főzni belőle. Pláne nem pálinkát. A barackról meg úgy másfél hónapja írtuk meg, hogy betett neki a március végi fagy – szóval várhatóan nem terem belőle túl sok, és az is drága lesz. Úgyhogy idén meggyből – meg talán szilvából – fog lekvárt és pálinkát főzni, aki szokott.



Meggyből egyébként olyan jól állunk, hogy a nyolcvan százalékát nem is mi esszük meg, hanem megy a külföldi piacokra. Ráadásul kevesebb meló van a szüretelésével, mint mondjuk a málnáéval vagy más bogyós gyümölcsökkel, amelyek nagyüzemi termesztése a napokban megjelent szakmai előrejelzések szerint hamarosan eltűnik Magyarországról. Ennek részben az a magyarázata, hogy rosszul bírják a klímaváltozást, másrészt nagyon sok élőmunkát igényelnek – azaz túl drága leszedni. Míg a nyolcvanas években hétezer hektáron termesztettek málnát, az ezredfordulón már csak 1200–1400 hektáron, mára pedig alig száz hektárra szorult vissza a termesztése. A munkaerőigénye egy hektárra vetítve 3-4 ezer munkaóra, míg egy almásban csak 500–800. Érthető, ha kevesebben bíbelődnek vele, pláne, hogy a lengyeleknél például sokkal jobban terem, így olcsóbban tudják adni.



Nem kell félni, azért a háztájiban minden kerttulajdonos megtermesztheti a magának valót, amit le is tud szedni. Akinek meg nincs kertje, az a Mátrában is csemegézhet augusztusban szedret a vadon termő bokrokról. Nekem például jobban bejön, ha egy-egy túrán magam szedem le a szedret vagy az erdei szamócát, amit azon nyomban magamba is tömök.



A múlt heti macikaland után persze azért nem árt figyelni, ki brummog ránk a bokorból bosszúsan, mert megettük a nasiját.