Ha a modern magyar rockzene állócsillagait akarjuk számba venni, sajnos egyre könnyebb a dolgunk. A bandák mindig jöttek-mentek, de voltak olyan zenekarok, amikre mi, a most harminc-negyven-ötven évesek úgy gondoltunk, hogy örökké a színpadon állnak majd nagyterpeszben, gitárral a kézben, mi pedig egyre gyérülő hajunkat rázva énekelhetjük együtt velük kedvenc számainkat. Erre az utóbbi években olyan legendák tették le a lantot – vagyis inkább a basszgitárt –, mint a huszonhárom évig együtt zenélő Kispál és a Borz vagy a húszévesen feloszlott Heaven Street Seven.



A rock magyar dinoszauruszait pedig csak mi, a közönség tarthatjuk életben, tapssal és ovációval etetve a harmincéves szörnyeteget. A Tankcsapda kiállta az idő próbáját, a debreceni srácok már három évtizede tolják a rákendrólt. Pontosabban már nem is annyira srácok, a frontember, Lukács Laci például legutóbb ötven gyertyát volt kénytelen elfújni a szülinapi tortán. Ha magunk elé képzelünk egy átlagos, ötvenes férfit, akkor gyanítom, nem egy hosszú hajú, fejkendős figura képe sejlik fel előttünk, aki három órát ugrál hétvégente a színpadon.



És mégis, Laciék megállás nélkül dolgoznak tovább. Harminc év komoly idő, pláne egy zenekar életében. Ekkora időszakon keresztül termékenynek lenni, újra és újra megújulni, no meg persze nem kiégni, vagy „megölni" egymást a turnébuszban, embert próbáló feladat lehet.



Megtalálni azt a hangot, ami még mindig vagy már megint bejön a közönségnek, újat mondani, de önazonosnak maradni – ez az, amiben a Tankcsapda erős.



Hogy az együtt töltött három évtized impulzusaiból milyen új energiák szabadulnak fel, annak mindenki szem- és fültanúja lehet majd december elsején a vásárhelyi Hódtói Sportcsarnokban. Jönnek a Tankok!