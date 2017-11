Ritkán kerül erre az oldalra és erre a helyre sport. Többször kellene ezzel a világgal, viselt dolgaival foglalkozni. Megérdemelné a figyelmet. Nem ismerek olyan embert, aki ne szurkolna valakinek, vagy valaki ellen. Sokan ahhoz igazítják hétvégi programjukat, a szombati és a vasárnapi ebédet is, hogy mikor kezdődik élőben, a helyszínen, vagy a televízióban a meccs. Legyen szó bármilyen sportágról.Szűkítsük a kört: huszonketten játsszák 90 percen keresztül, és mindig a németek nyernek. Az angol Gary Lineker definiálta így a labdarúgást. Az utolsó tagmondatot a Duna–Tisza mentén úgy módosíthatnánk, a magyarok soha nem nyernek. Egy naptári éven belül olyan válogatottaktól kaptak ki – a vereséget mi, szurkolók szenvedtük – legjobbjaink, mint Andorra és Luxemburg, előbbitől világbajnoki selejtezőn 1–0-ra utóbbitól barátságos mérkőzésen 2–1-re. Ne legyünk, igazságtalanok, tegyük hozzá, mindkétszer idegenben lépett pályára nemzeti együttesünk. De azt is: mindkét gárda először vert meg minket. És volt még a napokban a Fradi késeléses szurkolói balhéja. Bezzeg amikor még a „lila majmokat" gyepálták! Most már egymást. Egyszerűbb, nem? Az az egy-két késszúrás, fej- és veserúgás – leszorított lábfejjel – családban marad. Közben „legjobbjaink" bizonygatnak és fogadkoznak: ők jobbak, megmutatják. Bizonyítanak. Ma, itthon a vb-résztvevő Costa Rica ellen lehet.Pillanatnyilag a szurkolók nem szurkolók, a focisták nem sportolók. A magyar labdarúgással – még ha a benne szereplők másként is érzékelik – csak egy baj van, hogy nem létezik. Vagyis csak úgy, mint Karthágó (FC): Róma otthon és idegenben is megverte a föníciaiakat. Végül földig rombolták, és a legenda szerint sóval hintették be. Lassan készíthetjük a fűszert.

