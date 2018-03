Híre futott a neten, hogy Amerikában feltalálták a gyorshajtás egyik meghökkentő ellenszerét. Speciális fóliára 3D-s kátyúmatricákat nyomtattak, amiket kitettek azokra a szakaszokra, ahol száguldoznak az autósok. Ha a 3D-s műkátyút meglátják, akkor odataposnak az autósok a fékre, mert ugye inkább fizetnek gyorshajtásért, mint az autó javításáért. A hír persze, mint ahogy a világhálón ez gyakorta lenni szokott, nem így volt igaz, hanem másképp. Nem forgalomlassításhoz, hanem egy reklámhoz készültek élethű kátyúmatricák. Egy lengéscsillapító rendszer népszerűsítéséhez kellettek. A reklám szerint akinek ilyen van az autójában, még a kátyún is úgy suhan át, mintha tükörsima lenne. A reklám „kátyúba került" ellene jogi úton is felléptek, mert több szempontból is veszélyesnek tartották.



Bezzeg a lengéscsillapítós cég nálunk, Magyarországon matrica nélkül is megmutathatná, hogy mire képes a gyakorlatban. Beszerelne pár ezer lengéscsillapítót ingyen a kátyús út mellett élőknek, és egy év múlva meglátnánk, hogy egyáltalán kibír-e egy évet épen a portéka.



Persze előrelépés történt több útszakaszon is az elmúlt években itt, Csongrád megyében is. Például felújították a 47-es főutat, a fábiánsebestyéni négy számjegyűt. Most pedig birtokba vehetjük a tükörsima és vadonatúj vásárhelyi elkerülőt is. De kátyús útszakasz maradt még bőven a megyénkben. Jó néhány helyen ültethetnének virágot az utakon tátongó lyukakba a gerillakertészek, mint tették azt pár éve a szomszédos Békés megye mezőkovácsházi térségében. Azt az utat azóta felújították. Most kátyúk helyett a gyorshajtás lett az autók és a benne ülők ellensége. Mert a jó úthoz, úgy látszik, fejben fel kell nőni. Lengéscsillapítót lehet cserélni, de emberéletet nem.