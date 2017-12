Készülődés

A negyedik gyertyát december 24-én, szenteste gyújtjuk meg idén az adventi koszorún. Keresztelő Szent János gyertyája ez, aki Jézus eljövetelét hirdette, az emberek szívéhez vezette őket, ezért ez a szeretet gyertyája. Lesznek üzletek, amelyek ki sem nyitnak már ezen a napon, igaz a legtöbb délután kettőkor húzza csak le a rolót, s így a szokásos vásárlási lázzal átitatott aranyvasárnap december 17-ére esik.



„Figyelemmel és éberséggel" kell készülni karácsonyra – fogalmazott Ferenc pápa még advent első vasárnapján, s azt kérte, hogy szenvedő embertársaink segítése vezessen a közeledő karácsonyi ünnepek felé. Azt mondta, figyelmünket szenvedő embertársaink felé irányítsuk, és azért legyünk éberek, hogy a világot uraló hiúság ne kerítsen hatalmába bennünket.



A karácsony azonban az ünnep lelki tartalma mellett a vásárlásról is szól a magyarok nyolctizede számára – legalábbis ennyien vesznek ajándékokat, és a Cofidis Hitel Monitor országos reprezentatív kutatásából az derült ki, hogy a meglepetésekre idén többet költünk. Míg tavaly 31 ezer 500 forintot hagytunk ott a boltokban átlagosan, addig idén 41 ezer 300 forintot tervezünk költeni.



A KSH adataiból kitűnik, hogy ötödik éve töretlenül növekszik a kereskedelmi forgalom, méghozzá úgy, hogy a decemberi költések mértéke is bővül, ami tavaly át is lépte az ezermilliárd forintot. Igaz, ebből az összegből nemcsak a karácsonyi ajándékokat vásároljuk meg, hanem minden más költést is tartalmaz. Az Országos Kereskedelmi Szövetség úgy kalkulál, hogy idén néhány százalékkal még többet költünk az év utolsó hónapjában.



Kérdés, hogy jobban tudunk-e lélekben készülni idén az ünnepre, amikor a szeretet gyertyájának meggyújtása egy napra esik a szentestével.