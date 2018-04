Két part között

Föl kéne robbantani, és egy újat építeni! – fakadt ki a Vásárhely és Szeged között naponta ingázó kolléganőm, amikor az algyői hídról kérdeztem. Amit kedden és szerdán – idén először – megint lezártak javítási munkák miatt, ezzel garantálva a csúcsidőben mindkét irányban menetrendszerűen kialakuló kilométeres dugót. Van egy olyan érzésem, hogy sok autós véleményét fogalmazta meg a rendszeres bosszúságot okozó folyami átkelővel kapcsolatban. Természetesen fontos a javítás, hogy biztonságos legyen a híd, de azért sok autósnak fogytán a türelme. 2012 óta minden évben többször lezárják kisebb-nagyobb részét különböző toldozgatások-foldozgatások miatt. Kolléganőm azt is megjegyezte, szerinte ha a rómaiak építenek oda egy kőhidat, az még mindig hibátlanul állna.



Tavaly nyáron írtuk meg, hogy 2012 óta rendszeres programja az állami közútkezelőnek az algyői híd javítása. Van, hogy a dilatációs elemeket cserélik, vagy aszfaltoznak, szigetelnek, korlátot cserélnek – változatos indokokból kell várakoznia több ezer autósnak a környékben, hogy átjusson egyik partról a másikra. Volt olyan olvasónk, aki tavaly nyáron 40 fokban 1 óra 40 perc alatt tette meg a nagyjából 20 kilométeres távot, ami még biciklivel is kényelmes tempó lenne. 2005-ben egyébként több mint félmilliárdból újították föl a hidat, amiből még a tartószerkezetre is jutott – ez a felújítás egészen 2011-ig tartott ki. Úgy tűnik, ez a pénz is kevés volt rá.



Amikor tavaly megkérdeztük a közútkezelőt, elmondták, hogy 7-800 milliót kellene rákölteni, és akkor rendbe lehetne hozni a hidat. De sajnos nincs ennyi pénzük erre. Másoktól azt hallani, hogy úgy rossz állapotú az egész, ahogy van, és tényleg inkább újat kellene építeni. Mivel a megye két nagyvárosa között naponta ezrek ingáznak, jó lenne erre forrást találni. Szerintem mindkét város lakói megérdemelnek ennyit, mielőtt megüti őket a guta.