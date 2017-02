Amikor Makóra betelepült a svájci tulajdonú ízesítőanyag-gyár, a városban sokan aggódtak amiatt, hogy az üzem esetleg szennyezni fogja a környezetet. Félig-meddig igazuk is lett: időről időre előfordul, hogy a szél furcsa szagokat hoz az ipari park felől. Ha annak idején a makóiaknak eszébe jut helyi népszavazást kiírni az ügyben, talán itt is az történik, mint most Algyőn. Aláírásgyűjtést végül senki sem indított, viszont az olykor kellemetlen levegő mellett a beruházás hozott 400 új munkahelyet, és minden bizonnyal nem csekély helyi adóbevételt is a városnak.



Nem tudom, az algyőiek most vajon belegondolnak-e mindebbe. Algyő persze egyelőre más helyzetben van, mint Makó, nincs olyan nagy szüksége sem pluszmunkahelyekre, sem pluszbevételre – de egyáltalán nem biztos, hogy ez így is marad. Ráadásul azért is nehezen érthető az algyőiek ellenállása, mert miközben Makón egy efféle gyár indulása annak idején lehetett meghökkentő, Algyőt szinte körbeveszik a gázkutak, az ipari telepek. Akár mindegy is lehetett volna, hogy hamarosan eggyel több üzem lesz.



Algyőn most a görög befektető visszalépett, mégsem akar üzemet építeni. A vasárnapi népszavazást viszont ettől függetlenül már meg kell tartani. Most akkor a népakarat győzött, vagy valami más? Erről bizonyára még sok szó esik. Egy biztos: a népszavazás kétélű fegyver. Különösen akkor adja hozzá a magyar ember szívesen az aláírását, ha valami ellen indul, lényegében függetlenül mindentől. Tiltakozni könnyű, jövőt építeni sokkal nehezebb – talán ez az a lecke, amit általa idővel mégis megtanulhatunk.