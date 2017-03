Tíz megkérdezettből heten elégedetlenek ma Magyarországon az állami egészségüggyel a Publicus Intézet reprezentatív felmérése szerint. A Vasárnapi Hírek megrendelésére készített közvélemény- kutatás azt is kimutatta: a válaszolók kétharmada szerint romlott a helyzet az utóbbi években, és a többség ezért a hét éve regnáló Orbán-kormányt teszi felelőssé. Lassan minden családnak vannak rémtörténetei halogatott műtétekről; már meg sem lepődünk, ha „sürgősen" hónapokkal későbbre kapunk időpontot szakrendelésre, vagy ha azt mondja a diszpécser, amíg megérkezik a mentő, vegyen be az elesett idős ember még otthon egy fájdalomcsillapítót, mert az ambulancián nem biztos, hogy tudnak majd adni. Számítások szerint a kormányzat 270 milliárd forintot vont ki az elmúlt években az egészségügyből, a kapkodó béremelések valójában csak a pénz egy részének visszapótlását jelentik.



A magánegészségügyi ellátásról szóló mai összeállításunkból kirajzolódó kép megerősíti azt, amit kutatások is állítanak: az állami költségvetésből az egészségügyre költött 1600 milliárd forinton túl a lakosság további 782 milliárdot fordít évente saját zsebből a gyógyulásra. Míg az ingyenes egészségügy mítoszán szocializálódott idősebb korosztály nehezen fogadja el, hogy fizetnie kell azért az ellátásért is, amiért – úgy hitte – az évtizedeken át levont járulékkal előre törlesztett, a fiatalok számára már szinte természetes, hogy tartalékolnak, önkéntes egészségpénztárban gyűjtenek a szükséges kiadásokra, és akkor vásárolják meg a kényelmesebb szolgáltatást a magánpiacon, amikor épp szükségük van rá. Ennek is vannak határai, mert saját fogorvosa, nőgyógyásza vagy urológusa lehet annak, aki meg tudja fizetni, de komoly műtét is szükségessé válhat, amit még nemigen képesek az állami ellátórendszeren kívül menedzselni, pláne finanszírozni.



Ha eddig nem tette meg, a jövő tavaszi választásokig már nem nyúl a kormány a sorvadó egészségügyhöz, utána viszont jöhet az a kétszintű rendszer, amivel biztosan a szegények fognak rosszabbul járni.