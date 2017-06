Kiböjtöltük

Nagyon itt volt az ideje, hogy rendszert váltson a szegedi parkolás, Magyarországon már csak mi műveltük ezt a kitépkedős, lyukasztós, hajtogatós, papíralapú jegyes akadályversenyt. A szegediek, a megyeszékhelyen sűrűn megfordulók együtt tudtak vele élni, ha úgy gondolták, nem fizetik meg az sms-parkolás kényelmi felárát, de a vendégek, a külföldiek küzdöttek vele rendesen.



És nagyon huszadik századi volt már. Beleértve azt a megalázó vitát is, amit az ellenőr szélvédőn keresztül készített fotója felett folytattunk az illetékes ügyintézővel a közlekedési társaság hivatalos helyiségében. Mert úgy látszott, úgy gondolták, hogy az autós csak behajtotta a kitépendő részt, hogy később visszahajtva újrahasznosítsa az egyszeri alkalomra szóló jegyet. Tény, akadt ilyen leleményes magyar, de nem ez volt a jellemző.



Az aprópénz elfér az autóban, okostelefonjaink pedig egyre okosabbak, gyorsan megváltható segítségükkel az elektronikus parkolójegy. És az utóbbival pedig már tényleg csak annyit fizetünk, amennyit várakozunk. Az eddigi papíralapon és sms-megoldásnál azért rá kellett tartani az időre, és bosszankodtunk is, ha a legdrágább zóna egy óráját megváltva 5 perc után kiderült, az ügyfélfogadás az adott hivatalban kivételesen szünetel.



Azon kicsit csodálkozom, miért kér rendszámot a parkolóautomata, ha úgyis kiteszem a nyomtatott cetlit a szélvédő mögé, amikor Budapesten és ahol eddig jártam, nem kellett ezt bepötyögni, de kiderült, oka van ennek is. Nevezetesen, ha már ilyen drága és hosszú idő alatt megtérülő rendszerrel váltják fel a régit, akkor azért előre is néznek. Egy idő múlva el fog tűnni a papír, ami dicséretesen zöld szemlélet és nagyon korszerű.



Így lehet Szeged a legutolsóból az első, amit kicsit meg is érdemel, ha már így „kiböjtölte".