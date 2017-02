Kihagytak a tutiból

A népszerű Orbán Viktor Magyarországán jó élni. Most már tudom, merthogy végre elolvastam azt a kormánypropaganda-anyagot, amit napokkal ezelőtt a postaládámba dobtak. Ez bezzeg nem veszett el, nem úgy, mint a pitvarosi család kolbásza és csokimikulása.



Egyébiránt sok újat nem tudtam meg, merthogy némelyik tévécsatorna olyan intenzitással tolja az arcunkba a füzet tartalmát mozgóképi változatban, mint amilyen erősen ömlött a víz az elfagyott vízvezetékekből a nagy mínuszok után.



Átlapoztam a füzetet, és néztem a már-már mámorosan mosolygó arcokat. Sajnálom, de nekem nem megy az azonosulás. Rájöttem, mi az oka. Az, hogy engem nem szerkesztettek bele a füzetbe. Kimaradtam a tutiból.

Én nem vagyok sem orvos, sem ápoló, sem pedig tanár vagy szakmunkás, de még csak kétgyermekes család sem. A CSOK sem érint. Még csak azt sem mondhatom el, hogy ingyenkönyvet vagy ingyenebédet kap a gyerekem. Ugyanannyiért veszem a csirkemellfilét, mint tavaly, a sertéshús áfacsökkenését sem látom már.



Nem hozott lázba a füzet azon mondata sem, hogy Budapest stabilizálta az ország makroökonómiai helyzetét. Őszintén szólva nem is tudom, mit jelent ez a mondat. Igaz, anyukámat megbecsülték az 1,6 százalékos nyugdíjemeléssel és a 10 ezer forintos Erzsébet-utalvánnyal. Utóbbinak tényleg örült, előbbit viszont nem érzi.

A füzet legérdekesebb mondata kétségkívül egy idézet, a La Repubblica című lapból: „A népszerű Orbán Viktor Magyarországa szárnyal." Ízlelgettem a szavakat. Hát...



Kár, hogy a La Repubblica munkatársa nem kísért el karácsony előtt azokhoz a mélyszegénységben élő családokhoz, amelyeknek olvasóink segítették szebbé tenni az ünnepet. Vagy azokhoz, akiknél éppen most jártam, mert elfogyott a tüzelőjük, és fáznak. A szegénység szárnyát szegi az embernek. És ez az érzés nem népszerű.