Kihalásra készülj

Mi van akkor, ha kihal a Földön egy faj? Akár azt is mondhatnánk: semmi, marad elég. De ez nem ilyen egyszerű, szándékosan sarkítottam a válaszon. Dühünkben mindannyian arra szoktunk gondolni nyáron: bár pusztulna az összes légy, szúnyog! Talán tényleg jó lenne megszabadulni a vérszívóktól. De mit ennének a halak, madarak, békák? Akkor utóbbiak is éhen halnának előbb-utóbb. Akkor pedig... Ne is folytassuk, bármeddig lehet ragozni.



Csongrád megyében most éppen fertőző betegség és egy növényvédő szer sújtja a méhészeket. Ha tovább szőjük a gondolatot, és elképzeljük a legrosszabbat, talán azt, hogy a méhek kihalása mekkora baj lenne, nem kell ecsetelni. Nemcsak a számunkra olyan kedves csemege, a méz lenne örökre hiánycikk, de elmaradna a virágok beporzása is. Nem nőne gyümölcs a fán, termés a kiskertben – vagy legalábbis jóval kevesebb. Nem tudom, igaz-e az, hogy a méhek teljes eltűnését az emberiség csak pár évvel élné túl, remélem, sosem jutunk el odáig, hogy választ kapjunk a kérdésre. A méhek ugyanúgy kellenek, mint a bosszantó szúnyogok. Mert lehet, hogy egy darabig kellemesen éreznénk magunkat, de pár év múlva jönnénk rá: valami örökre megváltozott. És ami eleinte jónak tűnt, végül pokollá vált. Lehet a világot erőszakkal, ostobasággal kényelmes-langyos egyszínűvé tenni, de nagyon megjárhatjuk. Az is, aki okozta, az is, aki látta előre a következményeket. Mert ha, tegyük fel, elszokunk attól, hogy néha belénk mar a szúnyog, elbízzuk magunkat, könnyen megfeledkezhetünk arról, hogy léteznek skorpiók is. És ki tudja, mit okozunk azzal, ha nagy nehezen agyoncsaptuk az utolsó legyet? Mi van, ha a természet váratlan fordulatot produkál, és az addig nekünk melózó méhek is eltűnnek? Így megy ez. Úgy gondoljuk eleinte: csak azt a kis sarkot a kertben, csak az nyomjuk le méreggel. Aztán eltelik pár év, és ott ülünk a kopár ugaron.