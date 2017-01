Kilométerpénz

"Tizenkét éve ülök úgy a szülői értekezleten, hogy megszavaztatnak bennünket, melyik autóbusszal induljanak osztálykirándulásra a gyerekek. Elhangzik a két vagy három kilométer-tarifa, és mindenki pontosan tudja, hogy a kisebb légkondi nélküli, kényelmetlenebb, és szinte biztosan öregebb. Így valószínűsíthetően rosszabb műszaki állapotú autóbuszt jelent. És jellemzően az is, szembesülünk vele, amikor befordul a Pacsirta utcába. Kicsit aggódva körbejárjuk, de elengedjük vele a gyereket.



– Hetekbe, hónapokba telhet, mire biztosat tudhatunk az olaszországi tragédiáról, az autóbusz műszaki állapotáról, a vizsgálat nagyon sokáig elhúzódhat – mondja egyik neves fővárosi autós újságíró kollégám, több évtizedes tapasztalattal. A legfrissebb, tegnap kora délutáni információk szerint mindeddig semmi olyan nyomot nem találtak az olasz hatóságok, amely műszaki meghibásodásra utalna.



A veronai rendőrség megerősítette azt a korábbi értesülést is, hogy féknyomot valóban nem találtak, csak a szalagkorlát lassíthatta valamelyest a busz becsapódását a felüljáró pillérjébe. Ilyenkor mindenki elalvó vagy fáradt sofőrt kiált, hirtelen rosszullétről beszél, de a találgatások között szerepel a durrdefekt is. A háromtengelyes autóbusznál egy hátsó abroncs eldurranása szerintem nem teszi irányíthatatlanná a járművet, ha az első gumi megy tönkre, sokkal nehezebb megfogni.



Most még mindenki csak találgat, de az biztos, hogy a következő szülői értekezleten más füllel hallgatjuk majd a kirándulóbusz kilométerpénzét, nem csapunk le olyan könnyen a gazdaságosabbnak tűnő ajánlatra. És így tesz majd több százezer másik apuka és anyuka, pedig még nem is tudjuk pontosan, hogy mi történt."