Kinek a nevében?

Előre leszögezem: semmi bajom az egyházi iskolákkal. Amíg ember nem bánt embert, tőlem mindenki abban hisz, amit igaznak tart. Pedagógusként kezdtem a munkát, nem nekem való volt, elhagytam a pályát, ott kötöttem ki, ahol a helyem van. De rálátásom azért van az oktatásra. Ki tudja, hány éve mondtam először, hogy az állami iskolák lemaradnak majd az egyháziak mellett, előbbi marad a „futottak még" gyerekeknek, utóbbi azoknak, akik előtt könnyebben nyílnak majd a kapuk. Nem azért, mert az állami iskolákban ügyetlen tanárok oktatnak.



Hanem mert ha egy iskolának nem adnak se pénzt, se normális eszközöket, megkötjük a kezüket borzalmas tanmenettel, a másiknak meg mindenből adunk, akár dupla annyit, nem kérdés, melyikben lehet jobban haladni. És miért ne vinné oda a szülő a gyermekét, ahol többet kap, mint egy sarokkal odébb?



Ezért hűltem el a hírtől, hogy az egyházi iskolákat jövőre megdobják 54 milliárd forinttal. Igen, abból a pénzből, ami az én adómból gyűlt össze, és a tiédből is, kedves olvasó. Nem emlékszem, hogy bárki megkérdezte volna tőlem, akarom-e támogatni azokat az intézményeket, vagy inkább szeretném az államiakat, amelyekbe az én gyerekeim járnak. Aztán kiderül, hogy a még a szegediek előtt is ismeretlen Szegedi Ifjúsági Centrum 10 milliárdot költhet.



Talán stadion épül belőle, a részletekről állítólag majd a megyés püspöktől tudhatunk meg többet. Isten szemében minden teremtménye egyenlő. Úgy tűnik, a földi helytartói ezt másképp gondolják. Ne legyünk képmutatók, minden vallás, a kereszténység nevében is történtek, történnek olyan dolgok, amelyekért csúszdán mennek pokolra az elkövetők. De hogy bicska nyílik azoknak a zsebében, akik az ő nevében szónoklókat, a zászlaját lobogtatókat figyelik a pálya széléről, azért biztos nem hitte volna annak idején a Teremtő.