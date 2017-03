Kinek az élete?

Ha valahol fákat vágnak ki, abból szinte mindig parázs vita lesz. Csak néhány példa az elmúlt hónapból: Hódmezővásárhelyen, a Liget soron tiltakoztak az ott élők, mígnem kiderült, veszélyesek a nyárfák, szerencse, hogy nem történt baleset. Szegeden a Lomnici utcában kétszázötvenen csatlakoztak az aláírásgyűjtéshez, mert az áramszolgáltató elkezdte kivágni vagy megcsonkítani a nagyfeszültségű vezeték közelében lévő fákat, Baktóban pedig háromszáz fenyőt vágtak ki engedély nélkül. Szentesen, a Petőfi Szállónál is aláírásokat gyűjtöttek a láncfűrész munkája ellen – igaz, utóbbi helyen nem tudni, valójában ki áll az akció mögött. Makón pedig a Deák Ferenc utcát szegélyező évszázados platánsor védelmében emelték fel néhányan a hangjukat. Itt szerencsére kiderült, az aggodalom felesleges: közülük mindössze három sorsát pecsételték meg, azért, mert már szinte teljesen elkorhadt.



És vannak olyan fák is, amiket még a környezetvédők sem szeretnek. Ugyancsak Makón nemrégiben esett meg, hogy egy kanadai nyár ellen akartak aláírásgyűjtést indítani, mert virágzása idején vattaszerű szösszel borítja el a környékét időről időre. Hiába minden tiltakozás, a főkertész türelmet kért, mondván, egy városban minden egyes fa érték, és ez a bizonyos példány egészséges.



Én is szeretem a fákat. Szerintem is jó olyasmit látni, mint a makói Zöld Háznál vagy a kiszombori kerékpárútnál, nevezetesen hogy az építők nem sajnálták a pluszmunkát, és egy fa megóvása érdekében köréépítették azt, ami miatt inkább kivágni szokták. Jó, mert azt jelzi, figyelünk az értékeinkre, és mert mint a Maros-parti épület esete is mutatja, a zöld szemlélet alkalmasint még külön hasznot is hozhat, mondjuk a turisztikai vonzerő megsokszorozásával. De minden fát sajnos nem lehet megmenteni. Ahhoz, hogy elcsituljanak a szópárbajok, ezt meg kellene érteni – no meg hallgatni a szakemberekre, akiknek a döntésén nem csak a fák élete múlhat.