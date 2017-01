Kinek az embere?

Ünnepélyesen fogadom, hogy az Egyesült Államok elnökének tisztét híven gyakorolom, és legjobb képességeim szerint fenntartom, óvom és megvédem az Egyesült Államok alkotmányát.



Mire ezek a sorok napvilágot látnak, Amerika 45. elnökét már beiktatták. Trumpot lehet szeretni vagy nem szeretni, ez a tényeken nem változtat. Az iktatás az iktatás. Ő Amerika elnöke.



Nem tudom, önök nézték-e valamelyik tévécsatornán a ceremóniát. Putyin nem nézte végig, mert túl hosszú volt, ezért inkább csak a hírekből tájékozódott. Ezt előre közölte a világgal, mint ahogy azt is, hogy „Trump nem a mi emberünk, ő Amerika embere". Pedig decemberben még kölcsönösen dicsérgették egymást. Putyin azt mondta Trumpra, hogy okos, Trump Putyinra, hogy ő is okos. Kettejük kapcsolatát az internetezők vicces fotókkal is továbbgondolták.



Azt, hogy Trump Amerika embere, nem minden ottani választópolgár látja hasonlóképpen. Már a beiktatás szervezésekor elindult a botránysorozat. Kiderült, hogy a világ élvonalába sorolt művészek nem vállalják a fellépést az ünnepségen, csak a szinte ismeretlen harmadosztályból fogadták el a drága pénzt.

A beiktatással párhuzamosan tüntetések is zajlottak, ahol ismert emberek is véleményt mondtak. Nem éppen hízelgőt. Azt már mondani sem kell, hogy Budapestet is megérintette a beiktatás. Két buli is volt, egyik érte, másik ellene.



Az idő majd eldönti, milyen elnök lesz Trump, áldás vagy átok Amerikának. Az biztos, hogy teljesen más, mint az eddigiek.