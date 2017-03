Kinek az érdeke?

Van három falióránk a lakásban. Abból egy most nem jár. Elemet kellene cserélni benne. Egyébként maga az óra, meg a másik kettő is, olcsó kis vacak. Darabja jó, ha 5000 forint volt. Bezzeg, ha 320 ezres lenne, akkor lehet, hogy még az elem is tovább bírná benne.



Egy 320 ezres falióra híre órák alatt bejárta az országot. A Vasutas Dolgozók Szabad Szakszervezete és a Liga Szakszervezetek volt elnökének irodáját díszítette. Érdekképviseleti emberünk szerette szép tárgyakkal körbevenni magát. A napokban kiderült, hogy a vezető korábban közel 50 millió forintot költött luxusdolgokra, például egyedi tárgyalóasztalokra. Még a székház függönyei is sokba kerültek. A sajtónak pedig azzal védekezett, hogy ez nem rongyrázás, mivel a székházba Orbán Viktor is bármikor beállíthatott volna, és nem akarták, hogy elfusson ijedtében, mert olajos padlóval várják. Persze tudjuk, hogy a miniszterelnök is szereti szép tárgyakkal körbevenni magát, de azt most inkább hagyjuk.



Bár a volt szakszervezeti vezető szerint szervezeten belül senki nem emelt kifogást a sok drága holmi láttán, szerintem azonban nem is tudtak róla a tagok. Ha tudták volna, némelyikük biztosan infarktust kap. Már akkor is kapkodtak a levegő után, amikor annak ment híre, hogy egy Valentin-nap után a már-már celebbé vált volt szakszervezetis 166 ezer forintot hagyott egy visegrádi hotelben, nem a saját zsebéből.



Mindeközben a végeken – értsd: a szakszervezet azon szintjein, ahol maguk a dolgozók teremnek, akiket lehet(ne) akár föntről is érdekképviselni – a helyi szakszervezetek vívják a maguk harcait a dolgozók néhány százalékos fizetésemelésért. Csongrád megyében is. Petíciót gyűjtenek és tárgyalnak a munkaadóval. Teszik a dolgukat. Pedig nincsenek könnyű helyzetben. Még ha onnan nagyon messze tiktakol is, de a 320 ezres hírhedt óra biztosan nem használ a presztízsüknek, a szakszervezeti mozgalom ügyének.