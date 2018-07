Nincs nehezebb újságírói feladat, mint egy súlyos beteg kisgyerek kálváriájáról tudósítani – és nincs szebb, mint a végén megírni, hogy a kis hősnek sikerült legyőzni a mesebeli sárkánynál is félelmetesebb ellenséget. Nekem is volt már szerencsém néhányszor hasonló történethez.



Szívet melengető érzés mosolyt látni a korábban elgyötört kis arcon, és legalább ilyen jó átérezni a szülők boldogságát, meg azoknak a szeretetét, akik összefogtak, segítettek a bajban.



Az orvostudomány ma már szinte csodákra képes. Olyan betegségből is gyógyulnak meg emberek naponta, ami korábban szinte a halálos ítélettel volt egyenlő. Öles léptekkel haladnak a kutatók, nyomukban a lelkiismeretes orvosok, és ha kell, a fél világot felkutatják azért, hogy egy gyerek újra egészséges legyen – így kaphat például őssejteket egy zsombói kisfiú Izraelből. Amikor én voltam hatéves, ilyen történeteket fantasztikus regények lapjain lehetett olvasni, nem a napilapokban.



Persze akármilyen szédületes is a fejlődés, azért vannak problémák, amikre az orvostudomány soha nem fogja megtalálni a választ. Az ugyanis nem orvosi kérdés, hogy miként lesz steril szobája annak a gyógyulóban lévő kis páciensnek, akinek a kezelések után néhány hónapig még ilyenben kellene élni.



Vannak kórházak, ahol már ezt is biztosítani tudják – és vannak olyan nehéz helyzetben lévő családok, amelyek körülményeik miatt ezzel a lehetőséggel sem tudnak élni. Valamilyen megoldást erre is találni kell, hogy minden kis hős győztesen kerülhessen ki a maga csatájából.