Két villámsújtotta torony mered az égnek a Tisza partjától nem messze. Nem egy poszt-apokaliptikus film kezdőjelenetéről van szó, híreket mondunk. Olvasóinknak tűnt fel, hogy a Dóm téren megállt az idő. A tornyokon lévő órák, amelyeket még a Laposról is látni, naponta négyszer hajlandóak elárulni a pontos időt. Ennek oka az, hogy villám csapott a székesegyházba. Írhatnánk, hogy megálltak a katasztrófa időpontjában, de nem írhatjuk, mert bár mindkét óra rosszul jár, máshogy rosszul.



Június elején rongálta meg a vihar a dóm elektronikus rendszerét, amely az órákat is működtette. A természet győzedelmeskedett az épített környezet felett – igazán nem akarunk összeesküvés-elméleteket felállítani, de nagyjából párhuzamosan az Ország Medvéjének első felbukkanásával. Tényleg kizökkent az idő a helyéből, hiszen azóta nem ufót, hanem medvét észlelnek az emberek mindenütt. Visszamentünk vagy százötven évvel, akkor kódorogtak utoljára mackók a vidéken. Még a dóm sem állt. Nem csoda, hogy nem tudják az órák, merre hány méter, és mi lenne a dolog.



Elsőre bosszantó, amikor a Tisza-parton, csuromvizesen elő kell szedni a telefont, hogy megnézzük a pontos időt, de mindennek megvan a maga jó oldala. Még csak hat óra, dehogy kell hazaindulni, csak most jönnek vacsorázni a szúnyogok! Másnap reggel: még csak negyed nyolc, dehogy késtem el! Rossz nyelvek szerint az órát leste a közönség, amikor unta a darabot a szabadtérin – hát most majd figyelnek rendesen, ez is tiszta haszon, mert lehet, mégis találnak valamit a darabban, ami tetszik.



Egyvalami nyomaszt: hogyan olvassuk le a pontos időt, amikor a medve először bedöcög a Dóm térre? Stílusosabb lenne a toronyról, mint a telefonról, bár utóbbiba talán nem csap bele a ménkű.