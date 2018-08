Klímafrász

Ezt a dög meleget már nem csak a hozzám hasonlóan dagadtak viselik nehezen: az egyszálbél tinilányokról is ömlik a víz, mindenhonnan. Éppen ezért valamelyik este bekapcsoltam a klímát, hogy majd akkor most jól alszom. Másnap kiderült, hogy én jót is pihentem, másik két lakásban pedig erősen anyázhattak közben. Kiderült, hogy a klíma kültéri része olyan hangos, hogy a zaj még a Vértónál is hallatszik, pedig a Hajós utcában lakom. Az volt a szerencsém, hogy a szomszédok nem tudták, melyik lakáshoz tartozik a kültéri, így én aludtam, ők meg nem. Azóta persze nem terrorizálom őket, nem kapcsolom be a szerkezetet inkább. Szerelőt ugyanis szezonban szinte lehetetlen találni, úgyhogy marad az izzadás még egy darabig. De nem is ez a lényeg, hanem hogy nem én vagyok az egyetlen problémás klímás, de hogy a legjobb fej, az biztos, mert már ugye nem berregtetek hangosan esténként.



Csörög rovatunkban egyik olvasónk például arra panaszkodott, szomszédjának klímájából a kondenzvíz az ablakpárkányára csöpög, aminek hangjától nem tud aludni. Másokat, ahogy a szomszédaimat is, a hangos kültéri egység zavarja. Mondjuk, ha ki akarunk szúrni velük, nyomassuk a hideget maximumon, mert egy tanulmányban már kimutatták, hogy a 40–60 decibel közötti zajhatás pszichés zavarokhoz, a koncentrálóképesség csökkenéséhez és fáradtságérzéshez vezethet. Volt olyan olvasónk, aki azt mondta, hiába szólt, a szomszédját nem érdekelte a problémája. Ezek a gondok egyébként sokszor abból adódnak, hogy nem szakember szereli be a készüléket, így fordulhat elő például, hogy összevissza csöpög a kondenzvíz, a szomszéd meg hőbörög.



Az elmondottak alapján két megoldás lehet. A legegyszerűbb már a felszereléskor normális szakembert hívni. A második meg, ha már megtörtént a baj, hogy valahogy javíttassuk ki a hibát, és ne húzzuk sokáig a szomszéd agyát.