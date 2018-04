Kompetenciák

Fontos döntést hoznak holnap-holnapután a hatéves gyermekek szülei: beíratják a kicsiket általános iskolába. Azt gondolhatnánk, a mai világban, amikor mindenki ugyanabból a tankönyvből ugyanazt tanulja, teljesen mindegy, mindezt hol teszi, de éppen a kompetenciamérések mutatnak rá, hogy ez egyáltalán nem így van. Mert míg az egyik intézményben lehet, hogy a dolgozat során arra kíváncsiak, mit nem tud, a másikban abban támogatják, hogy kihozzon magából mindent, amire nem is gondolná, hogy képes. És lehet, hogy az előbbiről azt tartják, hogy a legjobb ugródeszka a továbbtanuláshoz, a számok mégis azt mutatják: nem biztos, hogy csak vasszigorral és ostorral lehet a legjobb eredményt elérni.



Manapság a diákok már nem mások, mint versenyzők. Küzdenek a legjobb jegyekért, és különórákra járnak, hogy megugorják az egyre magasabbra kerülő lécet, amit a felvételiken eléjük tesznek. A teljesítménykényszerben azonban egy dolgot felejtenek el: tanulni. Magolnak, típuskérdéseket gyakorolnak, hogy a dolgozatban kiválóan teljesítsenek, de használható tudásra nem tesznek szert. Mindezek miatt pedig utálják az egészet. Éppen ezért öröm hallani, amikor egy tanár arról mesél, hogy a matekórán még biztatja is a gyerekeket, hogy vegyék elő a telefonjukat, és azon keressék ki a képletet, ami nem jut eszükbe, mert tudja, hogy bármi, amit a kütyükkel tanulnak, sokkal inkább megmarad, mint bármi más, vagy hogy nem legyintenek, amikor kijön a kompetenciamérés eredménye, mert tudják, hogy ez mutatja, milyen pedagógiai munkát végeznek igazából.



Kívánom, hogy egyre több iskola kerüljön fel arra a listára, amely diákjai átlag feletti eredményeit mutatja, mert ez nemcsak azt jelenti, hogy jól dolgoznak, de valószínűleg azt is, hogy sokkal többet adnak a diákjaiknak, mint egy lexikont a fejük helyére.