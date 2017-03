Ha jogász ül a vádlottak padján, kiderül, mennyire hatékonyak a törvényeink. Hevesi Tamás, Mindszent korábbi jegyzője, egy csalási, sikkasztási ügy vádlottja például kétszer jelentett beteget, közvetlenül a tárgyalás előtt. Harmadszor már elment a bíróságra, de elfogultsággal vádolta a vásárhelyi ügyészséget és a rendőrséget.



Később megint kimentette magát, és amikor nyilvánvaló volt, hogy rendőrt fognak küldeni érte, eltűnt. Most körözött személynek számít, a rendőrség honlapján ott a neve, arcképe. Nyilván elfogják, nem olyan könnyű elrejtőzni Magyarországon, de amit eddig véghezvitt, az a történetét ismerő néhány ezer ember körében – jogásznyelven szólva – alkalmas arra, hogy rombolja az igazságszolgáltatás tekintélyét. Többször is beszéltem vele telefonon az elmúlt négy évben, amikor égett a ház a feje fölött. Mindig nagyon higgadtan, logikusan beszélt, és udvarias volt akkor is, ha perrel fenyegetőzött.



Háromszor ígérte meg, hogy találkozunk, aztán mindig kimentette magát, betegségre hivatkozva. Az ártatlanság vélelme nyilván azt jelenti, hogy neki ennyi cicázás után is joga van védeni magát abban az ügyben, amivel épp vádolják, és nem köteles számot adni arról, hogyan siklott így ki az élete. Pedig valami biztosan történt vele. Vádlottá nem úgy válik az ember, mint főgonosszá Shakespeare III. Richárdja, aki egyszer csak úgy dönt, hogy gazember lesz.



Ennek a drámának az igazi főszereplője mégsem ő, hanem az a vállalkozó, aki kölcsönt adott neki, aztán hiába várta vissza a pénzét, és megátalkodva adósa magatartásán megkereste a többi átejtett embert. Segített nekik, ahogy tudott, győzködte őket, forduljanak rendőrséghez, álljanak ki magukért. Amikor a vádlott beteget jelentett, dühében elsírta magát mellettem, a bíróság folyosóján. Ő most – az esettől függetlenül – tényleg beteg.