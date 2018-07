Koszorú nélkül

Eltelt. Július 29. nekem szomorú nap. Három évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el édesanyám. Vasárnap volt az évforduló. Apuval mécsest gyújtottunk – szomorú volt. Furcsa, de azt állítom, lehetne másként.



Szombat reggel, Vásárhelyre és Szentesre indulásom előtt elmentem a Csillag téri piacra. Több virágárus van, és már mindegyiknél törzsvevőnek számítok. A virágok hetente frissülnek a lakásban, főként az urna körül. Továbbra is ott van, ott él velünk. Koszorút nem találtam, pedig azt is kínálnak a Csillag téren rendszeresen. Pillanatra tanácstalan lettem. Mert koszorú kell! Az jelképezi az emlékezést – temetőben, és számunkra, édesapámmal otthon is –, hajtogattam magamban, és most nincs. Fölöslegesen izgultam. Időm nem volt, hogy másutt megnézzem, beletörődtem. Mint máskor, vettem virágot. Kicsit többet. Úgy gondoltam, így pótolom a koszorút. Rosszul.



Az emlékezéshez igazából egyik sem kell. Se virág, se koszorú. Csak mi és az emlékeink – egy mécses azértnem árt... –, hogy felidézhessük alakját, szemét, mosolyát, könnyeit, amit tett és ahogyan tette, mondásait, azt, hány cukorral itta a kávét, mit szeretett és mit nem, melyik volt álmai városa. Párizs – és soha sem jutott el oda. A lényeg, beszéljünk róla – akár üres váza mellett is –, arról, azokról, akiket szerettünk. Szeretünk. Mert akkor tovább él velünk. Mintha még mindig ott ülne a látszatra üres fotelben, mert ahogy kedvenc könyvében, A kis hercegben olvashatjuk: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."



Akár nevethetünk is. Együtt. Így nem is szomorú, és nem hiányzik a koszorú. Mert emlékeztünk Rá.