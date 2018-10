Közös bicikli

Olyan fontos vívmány a Hódmezővásárhelyt Makóval összekötő bicikliút, hogy egymás után kétszer is sajtótájékoztatót kell róla tartani. Ez nem vicc. Szerdán Benkő Zsolt vásárhelyi külterületi képviselő jelentette be, hogy a jövő héttől már lehet használni az utat, csütörtökön pedig Márki-Zay Péter polgármester tartott bejárást a helyszínen. A város vezetője és az őt sakkban tartó Fidesz-frakció nyilván nem fog együtt, egyszerre örülni valaminek. Szomorú? Húsz éve egy másik városban a fürdő vizesblokkjának átadásakor a nemzeti színű szalag két végén állt a szocialista polgármester és a fideszes képviselő. Róluk is tudta mindenki, hogy nincsenek jóban. Ám a gesztusnak, hogy együtt jelentek meg, akkor még mintha lett volna hihető üzenete: ideje van a vitának, de a közös ünneplésnek is. Nem tudom, ha most Lázár János és Márki-Zay Péter együtt, tandemkerékpárral végigmenne a friss bicikliúton Makóig, elhinnék-e az emberek, hogy beköszöntött a béke. Az a beruházás pedig tényleg fontos. Vásárhely és Makó között nincs nagy forgalom, de jó néhány autós bátran szokott hajtani. Veszélyes, amikor hirtelen fölbukkan egy biciklis. Egy befejezett építkezés pedig konkrét eredménye a politikusi munkának. Érthető, építő üzenet – szemben a nyilvánosság előtt zajló szócsatával, hiába, hogy az is borzasztóan kemény, kimerítő munka. Húsz éve még nem volt ennyire nyilvánvaló: ezt a szakmát csak annak érdemes művelnie, aki nemcsak az útbejárást, hanem a riposztozást is élvezi. Mert az kiszámíthatatlan, hogy a lelkes, dühöngő, közömbös vagy tájékozatlan választó mikor mond köszönetet, és mit kér.



Csütörtökön azzal hívott föl egy néni, írjuk meg, bontsák már le a ronda szürke betonfalat a 47-es főút Algyő melletti szakaszán, mert eltakarja a kilátást. Arról a falról van szó, amelynek a meghosszabbításáért a néni házától néhány száz méterre lakók aláírást gyűjtöttek, mert őket nem védte eléggé a négysávos főút zajától.