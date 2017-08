Anyukám még úgy főzte a szilvalekvárt, hogy a végeredménye 210 százalékos gyümölcstartalom lett. Fért vagy hatvan kiló a szeged-belvárosi légoltalmi pincében kialakított tűzhely főzőüstjébe, és kevesebb mint a felére összement a végére. Igaz, kavargattuk is hat-nyolc órán át egy L alakú faszerkezettel, nehogy odaégjen – utáltuk nagyon –, de el is állt évekig, pedig cukrot sem mindig adott hozzá. A végén már nem kanalaztuk, hanem vágtuk a lekvárt, de nem úgy, mint a mostani, 40 százalékos, zselésítő anyaggal dúsítottat. Ma a 70-80 százalékban gyümölcsöt tartalmazó lekvárt már házinak, kézművesnek kiáltják ki, csipkézik, masnizzák, jól felárazzák, pedig hol van az a 210-től.



Szeretem a gyümölcsleveket, de a 12 százalékosakat élelmiszeripari merényletnek tartom, miközben tudom, nagyon sokan csak azt tudják megfizetni. Pedig annak csak megmutatták a gyümölcsöt, szerintem a mi szilvalekváros üstünk mosásának első leve sem járhatott messze a 12 százaléktól.



Tejipari berkekben köztudott, a világon nem terem annyi földi eper, amennyi elegendő lenne az összes eperízű termék ízesítésére, gyümölcsdarabokkal töltésére. És ekkor még nem beszéltünk arról, hogy nyersen is szívesen esszük. A kémia és a vegyipar ma már csodákra képes, így lesz a joghurtoknak íze, színe és olyan intenzív illata, amit a legszuperebb földi eper sem tud, csak a laboratórium.



Mindez arról jutott eszembe, hogy hétfőtől rendeletileg is kell húst tenni a húskészítménybe, nem csupán hasonlót, csontról lefaragott apró cafatokat finomra darálva, szalonnabőrkével és még ki tudja, mivel dúsítva. Nem is rendes szalámi vagy kolbász az, amelyiknél 10 deka késztermékben nincs 130–150 gramm hús, mert ugye az még kiszárad a tartósítás, füstölés közben – mindenféle E-k és mesterséges hozzávalók nélkül.



A krumplileves legyen krumplileves, mondta egykor Kádár, és azon is többet javított a rendes kolbász, mint a húst csak mutatóban látó krinolin.