Az nem hír, ha a kézbesítőt megharapja a kutya, csak az, ha fordítva történik – ez afféle tréfásan megfogalmazott alapvetés az újságírás alapműfajáról, a hírről. Ezt azonban időről időre felülírja manapság az élet. Ha egy faluban akkora problémát jelentenek a kerékpárosokat falkában üldöző kóbor állatok, hogy a befogásukra annyit kell költeni, mint amennyit az önkormányzat a tanévet kezdő diákok támogatására ki tud szorítani szerény költségvetéséből, akkor az mégiscsak figyelemre méltó. Ha másért nem, azért, mert azt a pénzt hasznosabb dolgokra is el lehetne költeni.



Vallomással tartozom: nálunk is megesett, hogy a kutya kiszökött a kapun. A jámbor természetű labrador keverék persze senkit sem bántott, és gyorsan hazakerült – elszökni esélye sem volt, hiszen a fülében lévő mikrocsip alapján azonnal hazajuttatták volna akkor is, ha nem keressük égen-földön. De mi a helyzet azokkal a házőrzőkkel, amelyekről – már ha lehet az illetőre ezt a kifejezést használni – a gazdájuk azt mondja: nem az övé? Épp csak belógott az udvarára, és tányér is csak véletlenül van a földön némi maradékkal...



A magyarcsanádi polgármester azt mondja, lazítani kellene azon a szerinte életszerűtlen szabályon, hogy a kutyát megkötni tilos. Abban nyilván igaza van, hogy kevesebb szökne ki közülük az utcára, abban viszont aligha, hogy ez minden gondot megoldana. Aki akarja, így is szélnek eresztheti megunt házi kedvencét – azt pedig előírni nem lehet, hogy csak az tartson kutyát, aki szereti is.