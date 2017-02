Tételezzük fel, hogy van nekem egy kislányom, akit mindennap elviszek egy játszóházba. Egészen pontosan: naponta többször is. Az ok egészen egyszerű, a kislány nem szobatiszta. Namármost: a fene se akarja, hogy összepisilje meg összekakilja a lakást. Úgyhogy amikor úgy gondolom, hogy itt az idő, megfogom, beviszem oda, ahol a többi gyerek is játszik, és hagyom, hogy összepisilje a szőnyeget, amin a kisbabák kúsznak-másznak, meg összekenje kakival a csúszdát, netán elrejtsen néhány aknát a labdafürdőben. Ha esetleg közben észreveszi valaki, még el is fordítom a fejem, nehogy még azt higgyék, hogy felelősséget vállalok ezért az egészért. Ha végzett, akkor pedig hazaviszem a tiszta lakásunkba, és boldogan puszilgatom, hogy milyen okos kislány.



Hogy ez abszurd történet? Mitől az? Ha a kislányt kicseréljük egy kutyára, máris a társadalom egy része által elfogadott jelenségről beszélünk. Hiszen ha egy kedvenc hagy bűzölgő csomagokat az utcán, parkokban, netán játszótereken, a gazdák – véleményem szerint túlnyomó – többsége gond nélkül otthagyja. És még meg is indokolja: nincs kuka, amibe beledobhatná, nincs zacskó, amivel összeszedhetné, meg egyébként is, miért nyúljon ő hozzá a kakihoz, amikor más sem teszi ezt meg. És hogy más esetleg belelép? Hát, ez benne van a pakliban. Figyeljen a lába elé.



Önmagában ezt a mentalitást is felháborítónak tartom, hiszen ahogyan normális ember nem az utcán végzi a dolgát, a kutyagumit sem illik otthagyni. Aki azonban játszótérre ereszti be kedvencét, annak csak azt tudom javasolni, gondolja végig, vajon ő örülne-e, ha vécében kellene pancsolnia vagy egy használt macskaalomban homokoznia. Az önfeledten a földön fetrengő gyerekek ugyanis pontosan ezt teszik – köszönhetően azoknak, akik valamilyen okból azt gondolják, attól, hogy a kutya nyomta ki magából, a kaki már nem is kaki, csak valami természetes szennyeződés, amivel mindannyiunknak együtt kell élnie.