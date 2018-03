Elnézem a macskáimat. Kinyúlva fekszenek a fűtőtest körül. Jóllakottak, kövérek, boldogok. Ha kedvük van, kimennek egy kis bundaszellőztetésre, ha fáznak, visszajönnek. Jobb dolguk van, mint nekem. Most, hogy beállt a hideg, esténként egy nagy, szürke, idegen kandúr is besompolyog a macskaajtón. Többször is rajtakaptam. Nem bánom, maradhat. Ne fázzon. Sajnos nem minden állat ilyen szerencsés, mint a macskáim. Rengeteg négylábú kóborol az utcákon. Kutyavilág az életük.



Sokukat, amíg kicsik, a gazdik szeretettel tutujgatják. Aztán megnőnek, sokat esznek, hasznot meg ugyebár nem hoznak, csak a pénzt viszik... Akkor fel is út, le is út. Éheznek, kóborolnak... A macskák még csak elkapnak egy-egy madarat, de a kutyák nehezebben jutnak élelemhez. Ezért aztán nem ritka, hogy falkába verődve tyúkólakat fosztogatnak, és mint Mindszenten, akár meggyilkolják a társukat is. Kár volna hibáztatni ezeket a szerencsétlen állatokat. Csak életben akarnak maradni. Az ember a hibás, aki elüldözte, túlszaporította, megunta, kidobta, egymásra uszította őket.



„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik." A Mahatma Gandhinak tulajdonított idézetet szinte mindenki ismeri. Ugyan mi hányas osztályzatot érdemelnénk össznemzeti szinten?



Hiába védi törvény is az állatokat, valahogy a társadalom, legalábbis egy része, csak nem akar felnőni a feladathoz. Talán a törvényeket kellene még jobban szigorítani. Mert úgy látszik, hogy a szóból nem mindenki ért.