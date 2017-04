Lajos bedurvul

Azért a családdal csak ésszel! Viktor! Most az kell neked, hogy teljes coming outot toljunk a kis pereputtyodról??? Teljeset???? Ettől félsz te is! Ti vagytok a nagy keresztények??? – ezt írta Simicska Ádám, a királycsináló bukott oligarcha Lajos fia a napokban, miután vélhetően valamelyik Habony-médium lesifotósa szimatolt a házuknál. Eddig is tudtuk, hogy Orbán Viktor hatalommegtartó képességét veszélyezteti az egykori Fidesz-pénztárnok, hiszen bizonyára tud ezt-azt, de ilyen típusú fenyegetést eddig még nem kapott a miniszterelnök.



A G nap óta – amikor Lajos egy bizonyos testnedvként aposztrofálta Viktort – viszonylag nyugodt volt a hangulat, de most háborúra készül a két család. Itt cseng a fülemben, amit a „tisztességes" maffiózókról szokás mondani: gyereket és nőt soha. Úgy látszik, ennek most lőttek. Nem elég, hogy Lajos úgy nyilatkozott: „teljes szimpátiája" – és tegyük hozzá, maradék médiafelülete – a Jobbiké, azt is mondta a Fidesz–KDNP-ről, hogy „ez egy büdös bűnöző banda, amelynek el kell takarodnia". Továbbá közkinccsé tette: Orbán Viktor 2014-ben az orosz állami atomenergetikai vállalat segítségével tervezte megvetetni az RTL Klubot.



Egy dolgot nem értek. Ha Lajos valóban az oroszokkal és Putyinnal ápolt engedelmes viszony miatt rúgta össze a port Viktorral, akkor hogy a manóba lehet „teljes szimpátiája" a Jobbiké? Akik, mint tudjuk, még engedelmesebb viszonyt ápolnak az oroszokkal. A kérdés persze költői.



Ezért azt mondom, menjenek együtt. Jöjjenek azok, akik demokratikus eszközökkel akarnak kormányozni. Akik szakmai programot tesznek az asztalra az egészségügy és az oktatás rendbetételére. Akik felszámolják a dolgozói szegénységet, valamint az oligarchavilágot. Így talán a volt diktatúrákat monitorozó Freedom House sem ír olyan jelentéseket, mint most, amely szerint Közép-Európában Magyarország áll legközelebb a tekintélyelvű rezsimhez.