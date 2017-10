Láncra verve

Oda lett a fél szeme, és sántítani fog, amíg él, most mégis boldog házi kedvenc, akit új gazdája valósággal elkényeztet – egy év múltán így alakult annak a kóbor kutyának a sorsa, aki miatt az állatvédők még 100 ezer forintos nyomravezetői díjat is kitűztek. A tettes persze, ahogyan az lenni szokott, nem került elő, Amynek mégis szerencséje volt. De mi lesz a sorstársaival? Halálra gyötört, éheztetett, méltatlan körülmények között tartott állatok nemegyszer sokkoló képeivel találkozunk nap mint nap.



A vidéket járva szokásos látvány a megkötött kutya. A lánc gyakran egy méter sincs. Ez ékesen illusztrálja azt az örök igazságot, hogy minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle – merthogy kutyát megkötni ma már legfeljebb arra a kis időre, átmenetileg volna szabad, ameddig mesterember dolgozik a kertben. Hasonló a helyzet azzal a jogszabállyal is, ami lehetővé tenné, hogy az állatkínzókra letöltendő börtönbüntetést szabjanak ki a bíróságok. Ha egyáltalán kiderül, ki gyötörte meg a szerencsétlen jószágot, és bíróság elé kerül az illető, az ítélet többnyire ejnye-bejnye! Ennyit ér egy állat, aki a gazdájáért az életét is képes feláldozni?



Halkan teszem hozzá, hogy – egy másik, ugyancsak felháborító eset kapcsán – nagyjából egy évvel ezelőtt is írtam egy hasonló jegyzetet, hasonló végkicsengéssel. Újraolvasva meg kellett állapítanom, egy esztendő alatt semmi sem változott. Meddig kell még erre várni?