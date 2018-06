Miskolcon videóra vettek tegnap hajnalban autóban ülő fiatalok egy medvét, és nyomdafestéket nem tűrő, pár szóból álló szókinccsel adtak hangot meglepetésüknek. Azóta kiderült, ez a maci valószínűleg nem az, amelyik a Szegedi Vadasparkból került vissza a szlovák határ mellé, majd hamar eltávolította magáról a nyomkövetős nyakörvet.



Valóságos medveinvázió van kibontakozóban, egy bocsával szaladgáló anyamedvét is láttak már tegnap. Az uborkaszezonra lesz téma, a medvéről szóló hírek még a focivébét, Cristiano Ronaldo mesterhármasát is lenyomják.



Lássuk a medvét! – követeljük lassan két évszázada. Jókai Mór adta közre azt az 1830-as évekből származó anekdotát, amely szerint egy Kecskemét környéki tanyán élő dohánykertész elment egy másik gazda tanyájának pajtájában rendezett korabeli komédiára. Kifizette a belépőért az öt garast, és valószínűleg arra számíthatott, hogy a kevésbé művelt közönség körében akkoriban népszerű Hetz Theater előadásaihoz hasonló mulatság várja.



A hecc-produkciók valójában egymásra uszított medvék, farkasok által vívott véres viadalok voltak – fogadást is lehetett kötni, melyik állat lesz a győztes. Az anekdota szerint a dohánykertész ehelyett valami németből átdolgozott fércművet, egy unalmas színdarabot kapott véget nem érő párbeszédekkel és hosszúra nyújtott monológokkal. Egyre türelmetlenebbül várta, hogy mikor lesz már vége, mígnem egyszer csak lekiáltott a kakasülőről:



„Nem ér semmit az a sok beszéd, ifjasszony, nem ütjük avval el: lássuk már a medvét!" A felszólítás értelme mára az lett: térjünk végre a lényegre! Attól tartok, a Lássuk a medvét! kiáltást most mindenki szó szerint értené, és nem arra gondolna, hogy beszéljünk végre olyan lényeges dolgokról, hogy miért araszol 325 forint felé az euróárfolyam, miért féltik a kutatás szabadságát az akadémikusok, miért vezetjük az európai amputációs statisztikákat, mi lesz a közterületekről kitiltott, így legalábbis a szemünk elől valószínűleg eltűnő hajléktalanokkal.