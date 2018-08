Soha nem gondoltam volna, hogy Barbie-tól túlélési technikát tanulok. Pedig de. Lányos anyaként az összes Barbie-filmet unásig (már ami engem illet) néztük a gyermekemmel, de az egyiket, A 12 táncoló hercegnőt még annál is többször. Ebben a filmben többek között legyezni tanultak a hercegnők, ami, így utólag rá kellett, hogy jöjjek, igen hasznos tudásanyag. Mivel a kislányommal nemcsak néztük, hanem rengeteget gyakoroltuk is a technikáját, én, kérem, most úgy legyezek, mint egy született hercegnő. Nem csinálok tornádót magam körül, és nem emelem kecses csapkodás közben az orromnál magasabbra a célszerszámot.



Mire való a tudás, ha nem arra, hogy használjuk? Ebben a hőségben ki sem lépek a házból, csak úgy, hogy a legyező a táskámban van. S nem félek használni. Fél kézzel, elegáns mozdulattal kitárom a legyezőt, és már élvezem is a hűs levegőt az arcom körül. Mennyei... Megnéznek az emberek, megnéznek... De nem úgy néznek rám, mint egy bogaras nőre, hanem valósággal kiirigylik a kezemből a hasznos női kelléket.



Ezekben a napokban elkél minden praktika, hogy ne kapjunk hőgutát. Már a csapból is az folyik például, hogy igyunk elegendő vizet. Ennek ellenére sokan mégsem tartják be ezt az aranyszabályt. Pedig egy kis üveg ásványvíz cipelése nem olyan megerőltető.



Az idősekre különösen figyeljünk oda. Az egyedülállók és a tanyán élők a veszélyeztetettebbek. Mórahalmon ezért a tanyagondnoki szolgálat végigjárja a tanyák lakóit. Vizet visznek, és mindenkinek elmondják, mennyire fontos, hogy elegendő mennyiségű folyadékot fogyasszanak és védjék magukat a tűző napsütéstől. Éljük túl a kánikulát. Nyugalom, ez sem tart örökké. Néhány hónap múlva, a csikorgó hidegben, állig gombolt nagykabátban majd nosztalgiával gondolunk rá, milyen jó is volt, amikor egy szál semmiben is patakokban folyt rólunk a víz!