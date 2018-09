Lejárt kötelezők

A diákok ötödik osztályban hetekig tanulják a János vitézt. A tízéves gyerekek számára az 1800-as évek közepén írt szöveget már akkor is nehéz lenne követni, ha nem nehezítené a verses forma kötöttsége. A „Piros az ég alja: aligha szél nem lesz" mondatról például szinte kivétel nélkül azt mondják, azt jelenti: nem lesz szél. Szövegértés egyes – mondhatnánk, pedig ha jobban belegondolunk, tulajdonképpen miért is várjuk el tőlük, hogy olyan nyakatekert mondatot értelmezzenek, amilyet manapság már nem használunk?



A helyzet pedig később sem lesz jobb: hatodikban a Toldival küzdenek ugyanígy, miközben az Egri csillagokat is olvassák, majd még szintén tizennégy éves koruk előtt Jókain és Mikszáthon is át kell rágniuk magukat. Ezek azok a könyvek, amelyek kötelező olvasmányként generációk óta keserítik a fiatalok életét, ami azért bánt különösen, mert könyvszeretőként tudom, mennyi klassz ifjúsági, kortárs regény van a piacon. Olyan regények, amelyek az ő világukhoz állnak közel, és amelyekkel valóban lehetne fejleszteni a szövegértésüket. Száz évvel ezelőtti művekkel véleményem szerint csak szívatni lehet a diákot, no meg bebizonyítani neki, hogy hülye, mert még egy magyar szöveget sem képes értelmezni.



Akkor, amikor a gyerekek már emoji ikonokkal kommunikálnak és szelfivideókkal számolnak be életükről a világhálón, a fő célnak szerintem annak kellene lenni, hogy egyáltalán könyvet vegyenek a kezükbe. Olyat, amit értenek, és olyat, amit élveznek. És ha olvasnak, talán a szövegértéssel sem lesz annyi gondjuk. De amíg olyan regényekkel utáltatjuk meg velük az olvasást, amelyeket még felnőtt fejjel sem szívesen olvas az ember, valószínűleg teljesen felesleges azon sápítozni, hogy ezek a mai fiatalok csak a kütyüket nyomkodják. No meg azon is, hogy nem értik meg a szöveges feladatot a dolgozatban.