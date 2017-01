Lélekmelegítő

"Nem volt még igazi hó, de már tudom fejből, nem kell SMS-t írni, magamtól ülök át egy másik autóba. Ki ne menj az ajtón, mert nyomban elpusztulsz – hetek óta ilyet sugallnak felém a híradások. Reggel a közrádióból sokkol a műsorvezető triumvirátus, Levente, Mariann és Janó a fagyhalál víziójával, este bárhová kapcsolok, minden híradó világvégét helyez kilátásba. Sarkvidéki hideg, megdőlt a hidegrekord – ilyeneket mondanak, a riportalany megmutatja, mit tesz mindez ellen: fát hasogat és fűt. Erre tényleg nem számítottam. Mínusz fokok vannak, januárban. Relatív persze a hideg is, a napokban mutatták azt a szibériai várost, ahol iskolai szünetet rendelnek el, ha mínusz 52 fok alá süllyed a hőmérséklet. Az azért már nekik is túlzás. A mínusz 30 valószínűleg nem, a rövid riportban például kesztyű nélkül mobiltelefonál egy fiatal nő, még csak nem is lehelgeti az ujjait. Erdélyben meg, ahogy az ismert anekdotából tudjuk, az utóbbi hőmérsékleten megtett rendkívüli óvintézkedés az, hogy „éccakára bégyühet a kutya".



Ilyen a tél ezen a tájon. Hogy milyen lesz évszázadok múlva, azt nem tudom, de az biztos, hogy évszázadokkal ezelőtt is ilyesmi volt. Elméletileg erre a klímára rendezkedtünk be. Nem az a gáz, hogy mínusz 10 fok van. Hanem az, hogy vannak emberek Magyarországon, akiknek dönteniük kell: esznek vagy fűtenek, netán egyiket se. És most ne azokra gondoljunk, akik a saját felelőtlenségük miatt fagyoskodnak, éheznek. Inkább azokra, akik szégyellnek kérni, dideregnek, de restellik a markukat tartani. Ezért nagyon jó, hogy akadnak, akik megteszik feléjük az első lépést. Kabátokat, ételt, forró teát adnak nekik, fűtött helyre invitálják őket. Nem sikerül mindenkit megmenteni, néhányukat azonban igen. És hiába csikorgó kint az idő, az ilyen hírektől a lelkekben azért kicsit mindig kisüt a nap."