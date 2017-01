A karácsonyi ünnepek elmúltával megdöbbentő felmérést publikált az egyik közvélemény-kutató cég. A téma a karácsonyi ajándékozás volt, és a válaszok összegzése alapján kiderült, a magyarok tizede egy fillért sem költ ilyen célokra – egyszerűen azért, mert senkitől sem kap és senkinek sem ad ajándékot. Nincs kitől, nincs kinek. Ez főleg az idősekre jellemző. A kutatás vezetője erről az egyik online lapnak azt mondta, a felmérés váratlanul felhívta a figyelmüket egy fontos problémára, a társas kapcsolatok hiányára, az elmagányosodásra is.



Az jutott eszembe akkor, amikor tegnap otthon pezsgővel köszöntöttük az új esztendőt, hogy bizonyára hasonló a helyzet szilveszterkor is. Vajon hányan lehetnek, akikkel senki sem koccint, de még csak fel sem hívják, pár szavas üzenetben sem kívánnak nekik boldog 2017-et? És vajon miért nem nyitja rájuk az ajtót legalább egy szomszéd? Vagy miért nem teszik meg ezt ők? Hidegebbé, bizalmatlanabbá vagy egyszerűen közömbösebbeké váltunk? Persze ebben sok újdonság nincs: már közel száz éve is azt írta a költő, hogy az emberek között néha nagyobb a távolság, mint a csillagok közt.



Most, hogy új évet kezdünk, bor, búza és békesség mellé én azt kívánom, becsüljük meg azokat, akiket szeretünk, öleljük őket szorosan, ne engedjük el a kezüket. És azt is, keressük meg azokét, akik felé talán már nem nyúl senki. Ha egy kicsit rövidítünk a lélektől lélekig tartó távolságon, nemcsak az ünnep lesz szebb, de a hétköznapok is. És azokból van igazán sok.