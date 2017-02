Létezik ellenszer

Jó hír: van orvosság a hülyeség ellen. Na jó, sajnos nem bármelyik ellen, de kezdetnek azért nem rossz. Végeztek egy érdekes megfigyelést, ebből vonták le a következtetést. Hogy mekkora károkat tudnak okozni a kamu hírek, talán nem kell különösebben hangsúlyozni. Azt sem, hogy vannak emberek, akik készpénznek vesznek bármit, amit a monitoron látnak. Arra voltak kíváncsiak kutatók – nem tudom, melyik országban, nem is lényeges –, hogy mi történik, ha egy terjedelmesebb, valós hírbe becsempésznek egy-egy apró, kitalált elemet. Láss csodát: az olvasók átláttak a szitán, egyfajta immunitás alakult ki bennük, megtanultak kétkedni, meg tudták különböztetni a valót és a hamisat. Sajnos a dolog nem működik a vegytiszta félrevezetés esetében, erre még valami mást kell kitalálni, de ezek szerint van remény.



Arról jutott mindez az eszembe, hogy milyen könnyű mindig a sajtó, az újságíró felelősségét ostorozni. Hogy miért írták meg ezt vagy azt. Ha meg nem írják meg, akkor miért hallgatták el. Éhezik mindenki az információra, aztán ha neki nem tetszőre kattint – mert persze hogy rákattint, hiszen kíváncsi –, átvedlik erkölcscsősszé. Számomra azonban abszolút azok az esetek viszik a pálmát, amikor a köztudottan „kacsákat" közlő internetes oldalakon olvasottakat osztja, véleményezi valaki. Aztán ott van a talán ennél is veszélyesebb, főként a politikában használatos, karaktergyilkosságot célzó kamu hír kategóriája. Sokkoló, tényleg, hogy milyen jól tud működni. Még egy jó fej, tájékozott ismerősöm is szégyenkezve vallotta be minap: bizony ő is elhitte, amit az általa kedvelt párt ismert emberéről látott az interneten. Mert nem nézett utána, hogy amit tényként közölt egy másik párt által fenntartott honlap, az ugyan valóban megtörtént – csak éppen nem akkor és nem úgy. Szóval az olvasó felelőssége sem hanyagolható el, ne sajnáljuk az időt a kételkedésre. Amíg receptre nem lehet kapni a hülyeség elleni orvosságot, csak így lehetünk önmagunk orvosai.