Vasárnap reggel Szegeden szó szerint harapni lehetett a levegőt. Annyi volt benne a por. Elfeketedett az Időkép szmogtérképe, akkora szállópor-koncentrációt mértek a városban. Ennyit a mai egészségügyi sétáról – gondoltam kisgyerekesként, aztán körbeszimatoltam a konyhában, ég-e valami. Nem égett, csak nem kellett volna reggel szellőztetni. Rövidet sem.



Másnap reggelre javult valamit a helyzet, és a természet némileg kárpótolt a helyzetért: gyönyörű fehér zúzmara fedte az ágakat. Arra gondoltunk, szarból igenis lehet várat építeni: az ágakra lecsapódó pára is teli lehet a köhögtető porral, pedig milyen szép. Szépek a maguk módján a Kínában készült fotók is, amelyeken mindenki pormaszkban közlekedik az utcán, és a sápadt nap finoman átsejlik a füsttengeren. Mindenesetre furcsa azon agyalni itt, Magyarországon, Szegeden, hogy ami átdereng a füstös ködön, az vajon a nap vagy a hold?



Pedig ha a fűtési tendenciák így folytatódnak, jobb lesz, ha hozzászokunk a pormaszkhoz a szélcsendes téli napokon. A szmogriadó közlekedést korlátozó intézkedései kétségkívül hasznosak, de igazán sokat az segítene, ha az emberek nem tüzelnének el mindent, ami kicsit is éghető. Büdös, káros, de meleget ad – és teljes szívből még csak nem is lehet szidni a műanyag flakont, ruhát, gumit, egyebeket égetőket. Ugyanis

jó részük nem hobbiból csinálja, csak nem akar megfagyni, és ezt jobban teljesítő országunkban így tudja elérni.



Fagyhalál vagy fulladás: érthető okokból a rövid távú megoldás győz. Tegye fel a kezét, aki inkább megfagyna, mint hogy káros anyagokat bocsásson ki a levegőbe? Ezen a problémán is segítene pár új stadion. A megújuló energiát meg felejtsük el gyorsan.