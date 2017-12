Levelet akartam írni az időjárásnak. Meg szerettem volna kérni, hogy hagyja abba a hülyeséget, és viselkedjen az évszaknak megfelelően, ne csináljon úgy, mintha húsvét lenne. Nem önszántamból álltam volna neki, a lányaim panaszkodnak szombat óta, mert szerintük a téli szünet nem az igazi szánkózás, hógolyózás, hóemberépítés nélkül. Ebben teljesen igazuk van, viszont nem tudom, hogy ezt honnan tudják. Én ugyanis nem emlékszem olyan karácsonyra az ő életükben, amikor esett volna a hó, talán egyszer fordult elő az elmúlt tizenkét évben. A gyerekek valószínűleg csak a mi elmondásunk alapján tudják, hogy ennek kellene a normálisnak lennie. Még szerencse, hogy se a Mikulásnak, se a Jézuskának írt levélben nem kértek havat ajándékba. Erről jutott eszembe a levélírás az időjárásnak, hátha az működik.



De rájöttem: nem az időjárásnak kell írni, nem ő tehet róla. A levélnek más a címzettje. Tehát: kedves emberiség! Légy szíves, fejezd be az eszetlen, mértéktelen túlfogyasztást! Makótól húsz kilométerre ne árulj, és ne vásárolj kínai fokhagymát! Ne vásárolj Európában kókuszzsírt, mert emiatt vágják ki az esőerdőket a trópusokon! Egyébként se vágjál ki több erdőt, inkább ültess fát! Legalább a mosdóba menj gyalog, vagy kerékpárral, de semmiképp ne autóval! Ne fűtsd a házadat szeméttel! Aminek elég egy réteg csomagolóanyag, arra ne tegyél hármat! Az újrahasznosítható dolgokat hasznosítsd újra! A bevásárláshoz vigyél magaddal textiltáskát, ne kérjél minden alkalommal nejlonzacskót! Műanyag palackos víz helyett vegyél inkább üvegeset, azt a csapról is újratöltheted! Légy szíves, kedves emberiség, vedd komolyan, a huszonnegyedik órában vagyunk!



Kedves időjárás, azért tőled is kérnék valamit: ha már így alakult az idén, légy szíves a következő hetekben intézd úgy, hogy a kertben se a magnóliám rügyei, se a már kihajtott hagymás virágaim ne fagyjanak el. Még nem szeretném a ház előtt a gyakorlatban is megmutatni a lányoknak, hogy mire képes a klímaváltozás.