Magyarország hét helyet csúszott vissza a világ legátfogóbb korrupciós ranglistáján – adta hírül a Transparency. Igen, a Transparency is azon civil szervezetek között van, amelyeket a Fidesz-alelnök Németh Szilárd szerint vissza kell szorítani Magyarországon. Ez az a negyedszázada alapított szervezet, amely nemzetközi szinten figyeli és teszi közzé a vállalati és politikai korrupció mértékét. Felmérésük szerint tavaly is a skandináv országok – Dánia, Finnország, Svédország és Norvégia –, valamint Új-Zéland és Svájc szerepelt a világranglista élén.



Ezekben stabil a demokrácia, jól működik a gazdaság, a közhatalom átláthatóan és elszámoltathatóan működik, szabad a sajtó, érvényesülnek az emberi jogok, független az igazságszolgáltatás. Magyarország 2016-ban, hét helyet zuhanva, a világ korrupciós rangsorának 57. helyére esett vissza. Az itteni korrupciós helyzet megítélése évek óta folyamatosan romlik, a tavalyi az elmúlt hat év legrosszabb eredménye.



Biztosan beindul a hírre ellenzéki oldalon az elmúlthatévezés, amire az elmúltnyolcév és Gyurcsány lesz a válasz kormányoldalon. És a helyzet csak fokozódni fog a 2018-as választásokig. Cifrábbnál cifrább történeteket olvashatunk majd uniós és állami pénzek elsíbolásáról. Rögtön szembe is jött tegnap kettő. Izsák fideszes polgármestere saját maga költözött be abba a vadászházba, amelyet a cége épített 35 millió forint uniós pénzből. A fideszes politikus vállalkozása arra kapott uniós támogatást, hogy vadászpanziót üzemeltessen az épületben. A polgármester azonban beköltözött a házba, mert fél, hogy betörnek az épületbe.



Persze, aha, igen. Varázslatos indok, nem? Mit kapott volna mindezért egy szoci polgármester az elmúltnyolcévben! Ezzel szemben mi van most? A pofátlanság netovábbja. Az MTI adta tegnap hírül, hogy a közmédia vezetői közpénzből kiutaztak Szingapúrba és Új-Zélandra, hogy megkérdezzék a helyi magyarokat, mit szeretnének nézni a Duna Worldön. Nem, nem őket zavarják el, hanem a Transparencyt akarják eltakarítani az országban.