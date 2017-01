Németországot szimbolizáló, szomorú ábrázatú anyakoca csecsét szopó görög, spanyol, portugál és elrontott belga zászlóval jelölt kismalacokat foglal feladatba egy nyolcadikos földrajzkönyv. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2016-os tankönyvében csak egy malac van talpon, a magyar, amely kajánul rávigyorog a jövő nemzedékére.



A magyar malac nem kér az uniós–német csecsből. Vagy nem kap, mert az ábrához tartozó kérdés ez: „Mindenkinek jut belőle?". A tankönyv írói vagy nem látnak tisztán a politikai megfelelés hóviharában, vagy csak szimplán butaságokat sugallnak a gyerekeknek. A magyar malac ugyanis korántsem áll a saját lábán, hiszen 2004 óta 10 ezer milliárd uniós forintot csócsált el, tehát jutott neki bőven a befizetett, többségében német, francia és brit pénzből. Arról nem is beszélve, hogy hazánk a német autóipar kihelyezett tagozataként működik, a bruttó hazai termék jóval több mint egytizedét ez az ágazat adja.



Nem állítom, hogy a magyar malac menthetetlenül döglődik, de elgondolkodtatók azok a felmérések, amelyek szerint sokkal közelebb kellett volna kerülnünk az osztrák életszínvonalhoz az elmúlt 12 évben. Az uniós források egyik lényege ugyanis a gazdasági felzárkóztatás lett volna. Ez még akkor is igaz, ha a 10 ezer milliárd forintos uniós pénz lakosonként mindössze 1 millió forintot jelentett. Az elemzők szerint a támogatásokból több fejlesztést, tartós, a világpiac igényeit kielégítő munkahelyet kellett volna létrehozni. A magyar malacból viszont inkább kolbász lett kevesek asztalán.



Még az egyébként jelentős minimálbér-emelés ellenére is nehezen magyarázható a magyar malac sikere annak a 3,5 millió embernek, akik még mindig a nagyjából 90 ezer forintos létminimum alatt élnek Magyarországon. A magyar malacnak tehát nagyon is kell a csecs, és nincs különösebb oka vigyorogni.