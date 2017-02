Majd kiderül

Hát persze. Végül is úgy tűnik, hogy nincs más lehetőség. Egyelőre. A hétszentségit! Karácsony óta csak kapkodom a fejemet, vajon honnan ugrott elő hirtelen Botka, hogy vezesse népét Orbán ellen, mint egyedül felkent. A vicces az, hogy sokan feszengnek, de a zseniális bemondás, hogy vagy én, vagy senki más, már megint hanyatt döntött mindenkit.



Elolvastam egy sor vele készült interjút, amelyektől nem lettem boldogabb. Mígnem szembejött egy beszélgetés – a 24.hu közölte –, amitől egy picit felengedtem. Annak örültem, hogy végre valaki a baloldalon nemcsak ekézi Orbánt, hanem elismerőleg is szól róla néhány mondatot. Ugyanis sokat segített hiteltelennek mutatkozni a szociknak az, hogy az élő fába is belekötöttek. Botka elismerte, hogy jó húzás volt a vacak helyzetben nem az emberekről lenyúzni még egy harmadik bőrt, hanem a bankszektort megrövidíteni, no persze csak éppen hogy.



Aztán nem lihegett azok után, akik azt állítják, hogy a regnáló miniszterelnök elmebeteg. Sőt a háromórás szegedi találkozóból merítve úgy ítélte meg Botka, hogy nagyon is egyben van Orbán. Nem akarom túllihegni ezt a dolgot, de szerintem orbitális hülyeség valakit folyamatosan leszólni, miközben mögöttünk ugyebár nem sokan sorakoznak. Ráadásul azt nyugodtan elfogadhatjuk, hogy kormányon jót is csinálnak a politikusok. És ahogy Botka is megjegyezte, Orbán nem tombolán nyerte a választást.



Örültem annak is, hogy ebből az interjúból talán az is kiderült, hogy nem feltétlenül kell számolni egy esetleges helyzetben azzal, hogy ismét felsorakoznak az elvtársak. Persze ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk annyiban, hogy biztató jelnek vettem néhány elejtett mondatot. Bár az MSZP volt, van, lesz szlogennel egy kicsit leblokkolt. Aztán a kérdezővel együtt valahogy kiegyenesítették azzal, hogy Lenin sem él már. Ha én jól értettem. Mármint azt, hogy kiegyenesítették.



Valójában minden totálisan bizonytalan még. Az elkövetkező hónapokban kiderül, hogy mennyire van elegünk az elitből, mennyire rossz jelenleg, rossz-e, akarunk-e igazából váltani.